El Manchester City de Guardiola busca en Everton dar el penúltimo paso hacia el título

Los Citizens necesitan dos triunfos para coronarse en la presente campaña de la Premier League

El Manchester City busca dar este fin de semana el penúltimo paso hacia el titulo de liga -necesita dos victorias más-, en una jornada de la Premier League en la que Tottenham Hotspur y Chelsea dirimirán prácticamente qué equipo se lleva el último billete para Liga de Campeones.

Después del parón de selecciones, el líder destacado de la liga, el City de Pep Guardiola, visita el sábado el estadio de Goodison Park para verse las caras con el Everton (16:30 GMT) en busca de una victoria que le permita celebrar el título el fin de semana que viene en casa ante sus vecinos del Manchester United.

Sergio Agüero, todavía renqueante de la lesión que le impidió estar en los amistosos de Argentina contra Italia y España, está “mucho, mucho, mucho mejor”, en palabras del entrenador español, aunque todavía no está listo para volver a vestirse de corto. Además, del ‘Kun’ también será baja el defensa John Stones, lesionado durante la concentración con Inglaterra.

“La Premier todavía no está ganada, aunque estamos en una buena posición. Estamos en una situación inmejorable. Llevamos tres semanas sin jugar y no sé cómo vamos a reaccionar mañana. No voy a negar que en estas semanas hemos tenido tiempo para preparar el partido contra el Liverpool también, pero es el del Everton el duelo más importante que tenemos” expresó Guardiola en la rueda de prensa ante los ‘Toffees’.

El más inmediato perseguidor de los ‘Citizens’, el United de José Mourinho, también juega el sábado: a las 14:00 GMT en Old Trafford contra el necesitado Swansea City. Los defensas Marcos Rojo y Phil Jones y el centrocampista Ander Herrera están de vuelta tras superar sus respectivas dolencias y son duda hasta última hora Scott McTominay y Ashley Young.

Pendientes de un posible tropiezo de los ‘Diablos Rojos’ están el Liverpool y el Tottenham, que visitan esta jornada a Crystal Palace y Chelsea, respectivamente.

Los pupilos de Jürgen Klopp, con un ojo puesto en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el City, visitan el sábado, en el duelo que abre la fecha, el estadio de Selhurst Park para medirse con el Palace (11:30 GMT).

“Va a ser muy difícil… Ellos pelean por mantenerse en la liga y nosotros por estar en la Champions League. Han sufrido muchas lesiones inoportunas y, de haber tenido a toda la plantilla sana, estarían en otra posición en la tabla”, aseveró Klopp, técnico de los ‘Reds’.

El encuentro, a priori, más atractivo de la jornada lo disputarán el domingo en Stamford Bridge el Chelsea y el Tottenham Hotspur (15:00 GMT), quinto y cuarto clasificado, respectivamente.

Los hombres de Antonio Conte necesitan un triunfo para no perder el tren de la Liga de Campeones, mientras que los pupilos de Mauricio Pochettino saben que tres puntos les asegurarían prácticamente su billete a la próxima edición de la máxima competición continental.

Harry Kane, máxima estrella de los ‘Spurs’, es duda, aunque podría regresar antes de tiempo de su lesión en los ligamentos del tobillo. Otro Harry, Winks, el joven centrocampista, es baja segura por una lesión similar a la de su tocayo.

En los ‘Blues’ siguen fuera el centrocampista Ross Barkley y el defensa David Luiz y son duda hasta última hora el guardameta Thibaut Courtois -lesión muscular- y el defensa Andreas Christensen -fatiga-.

“Es un partido muy importante porque es un derbi de Londres. Cuando juegas este tipo de encuentros la presión la tienen los dos equipos. Todavía faltan muchas jornadas, no es una final, pero es importante para la confianza y la motivación”, manifestó Pochettino.

“Ganarle al Chelsea sería fabuloso para todos, aunque sabemos que será complicado. Son un grandísimo equipo que pone siempre las cosas difíciles”, subrayó.

