El meme que reveló que Romy Paz tiene una relación de amor

Un meme reveló su relación amorosa. “Toda chica que le gusta el gym , tiene un gordito enamorado que va por ella”, eso rezaba el gráfico en su cuenta de Facebook. Y así Romy Paz, la jovencita que ostenta la banda de chica Calendario EL DEBER 2018, le confesó a sus fanáticos que estaba enamoradísima y que, en cierta forma, su relación va de maravilla.

Pero, ¿quién es el ladrón que se robó el corazón de la modelo? Sebastián Gonzales es su nombre. Tiene 27 años. Cruceño. Se conocieron en los pasillos de Diakonía y ahora llevan juntos desde hace siete primaveras. Se dedica a la producción audiovisual y es de bajo perfil.

Al inicio de su carrera como modelo, ‘Seba’ se encargaba de hacerle las sesiones fotográficas. Ahora la apoya en todas sus actividades. De vez en cuando la acompaña en los eventos y la lleva hasta su casita, como todo un caballero. No es celoso y ya ha podido acostumbrarse a ese ritmo acelerado que su princesa lleva últimamente.

“No me enamoré al instante. Nos fuimos conociendo durante meses. Me gusta su forma de ser. No me gustan los ‘lanzados’. Para qué te voy a mentir, los ‘suchas’ existen, pero mi relación con él es muy fuerte. Lo amo. Él me ama”, le confiesa la maniquí a SOCIALES.

Y como los dos son unos tortolitos y destilan amor… ahora Sebastián está yendo al gimnasio hace tres meses. “Le está poniendo empeño”, dice Romy. Hablaron de matrimonio, pero aún no se sabe cuándo será el día en que ella se vista de blanco y le dé el ‘sí, quiero’ a su amado. Eso lo sabremos pronto.

El meme con el que Romy mostró a Sebastián

Comparten el gusto por viajar

Él estuvo presente la primera vez en que Romy participó en la Expocruz

Fuente: sociales.com.bo