El modo Always On de Samsung ya es compatible con GIF animados

El modo Always On es una de las facetas más populares de los móviles Samsung, que gracias a sus pantallas AMOLED puede mostrar de forma continua información en la pantalla sin que el consumo de batería se vea afectado en demasía. Ahora este modo Always On de Samsung ya permite mostrar archivos GIF animados.

Como decimos el modo Always On Display de Samsung es una de las características más celebradas de sus móviles. Tanto es así que hemos visto conversiones de este modo para poder utilizarlo en otros modelos, como es el caso del Samsung Galaxy S7.

Ya puedes usar animaciones GIF en el modo Always On de Samsung

Es la nueva versión de la app de Always On Display la que nos ofrece esta funcionalidad, se trata de la versión 3.2.26.4, que ahora permite colocar en el modo un archivo GIF animado. Esto es posible gracias a una nueva opción del menú de esta app donde podemos seleccionar un archivo GIF animado como fondo de nuestro Always On en el teléfono de Samsung. Eso sí, como es lógico, y para limitar el consumo de batería, esta nueva opción tiene ciertas limitaciones a la hora de utilizar los GIF animados.

La primera limitación es que sólo podemos añadir archivos GIF tradicionales, y no es compatible con los últimos archivos de Google en el formato webp, por lo que es un aspecto que tenemos que tener bastante en cuenta. La segunda limitación tiene que ver con la duración del GIF, ya que si es demasiado largo, la app nos obligará a recortarlo para que se reproduzca de forma satisfactoria y como no, para que no gaste demasiada batería cuando este modo está activo en el teléfono.

En tercer lugar, cuando configuremos el GIF no lo veremos en el modo Always On una y otra vez animado, sino que hará la primera animación y no habrá bucle, sino que se quedará fijo en la pantalla una vez que esta se bloquee. Así que disfrutaremos de la animación sólo en el comienzo de ella, y no se verá una y otra vez, algo que tiene sentido, si lo que queremos es además ahorrar batería. Esta actualización llega a los modos Always On de los Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 +, Galaxy Note 8, Galaxy S9 y Galaxy S9+, por lo que irá llegando poco a poco a los propietarios de estos terminales.

