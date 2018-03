El ninguneo oficialista al 21F

Mauricio Aira

Desde que Octavio Paz utilizara la expresión ninguna otra es mejor para designar el “menosprecio” del oficialismo por esos 3 caracteres 21F que representan el mayor gesto de resistencia al impulso prorroguista de Morales y García en el Gobierno de Bolivia.

Resulta que los medios más importantes del Eje Central publicaron videos, audios, fotos y textos, decirlo en una palabra ”testimonios válidos” tomados de las fuentes que son las redes sociales e internet entre ellos el más popular Facebook, de modo que pudieron traslucir suficientes pruebas de la magnitud del movimiento popular, aquel memorale 21 de febrero próximo pasado.

Analistas serios, directores de LT, El Deber, El Dia, Carlos Mesa, Carlos Valverde, Cayo Salinas, Alvaro Puente, Lupe Cajías para citar algunos, expusieron sus conclusiones de lo visto en Bolivia.

Se trató de manifestaciones espontaneas, generalizadas, extendidas por toda la geografía. Los protagonistas conformaron un universo notable de participación masiva. Mujeres y hombres, jóvenes y adultos, estudiantes, trabajadores, campesinos sin distinción alguna. Además del paro general inobjetable, todo el movimiento fue pacífico y hasta ordenado. Nunca antes en nuestra historia republicana había sucedido algo semejante, singular, incontrastable.

Lo anotado está en los grandes diarios, el cronista tuvo el cuidado se contar hasta 43 artículos, se compara con la acción oficialista del partido de Gobierno el MAS, con acarreo de manifestantes en transportes del Estado, bajo la presión del control individual de su asistencia, con amenaza de sanciones disciplinarias, con gratificación monetaria, comidas y bebidas, propaganda a granel, etc., etc., de tal modo que cuando el Jefe de Estado Evo Morales o su Vice García Linera, o su Gobernador Canelas salen al frente y no toman en consideración los hechos factibles, están cerrando los ojos, ninguneando a una ciudadanía indignada porque su accionar es un claro mensaje de respetar el 21F que no admite la prolongación de su permanencia indefinida en el Poder.

Imposible no hacer caso de una jornada así, que ha llamado la atención en el mundo entero por cuanto llena de admiración y respeto que la sociedad boliviana hubiese logrado tal grado de cohesión y de coordinación, se podría afirmar sin un liderazgo determinado que utilizando las redes sociales, estructura primero el Paro Nacional y luego una tenaz resistencia “in situ” a los grupos provocadores y a la misma Policia que en forma aislada intentó desbaratar tamaño esfuerzo.