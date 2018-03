‘El rap de La Haya’, tuiteado por Evo, provoca reacciones en Chile (video)

El presidente Evo Morales lanzó a través de su cuenta de Twitter una canción y un video, en ritmo de rap, que hace alusión al juicio que enfrenta a Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esto como antesala al inicio de los alegatos orales ante este tribunal internacional.

“Hoy toda Bolivia unida busca una salida, porque el mar es nuestro desde cualquier perspectiva”, dice parte de la canción, en la que se ve imágenes de un joven paseando por calles de La Paz y otras del ‘banderazo’ por el mar.

El presidente Evo Morales se encuentra en Holanda desde el sábado, día en que sostuvo una reunión con el equipo jurídico para afinar detalles referidos a la estrategia boliviana. Este domingo compartió un almuerzo con la delegación oficial que acompañará los alegatos y pidió que todos los bolivianos se mantengan unidos.

Medios de Chile hicieron eco de la canción publicada en redes. Radio Bio Bio entrevistó al exdiputado chileno Jorge Tarud criticó la canción y hasta advirtió algún mensaje escondido en ella.

“Hay una frase que no me gusta para nada”, en alusión al verso que dice “ojalá haya opción de conseguir sin batalla el mar a mi población”.

“Esos términos no me gustan, me preocupan. Este es un tema absolutamente entre dos naciones que no va en el ámbito de las batallas, entonces es preocupante”, sostuvo Tarud a la citada emisora.