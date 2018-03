El rol de los bebés con síndrome de Down en la lucha contra el aborto en los EEUU

Los grupos de defensa del síndrome de Down en su mayor parte se han mantenido al margen del debate, sin estar a favor de los proyectos de ley ni salir en contra de ellos. La Sociedad Nacional de Síndrome de Down (NDSS por sus siglas en inglés) se negó a hacer comentarios al respecto, pero expresó su preocupación de que las mujeres de todo el mundo, incluso las de Estados Unidos, no reciban “información precisa y actualizada sobre el síndrome de Down por parte de los proveedores de atención médica”. La presidenta de NDSS, Sara Hart Weir, remarcó que los niños y adultos con la afección “continúan excediendo las expectativas”.