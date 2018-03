El tierno homenaje de la hija de David Bisbal, Ella, al pequeño Gabriel en Almería

El cantante disfruta de unos días de vacaciones en Almería junto a su pareja y ha querido que su hija se sume al recuerdo por el niño fallecido en Níjar

El cantante David Bisbal se encuentra estos días disfrutando de las mieles de su tierra, algo que hace siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten. Junto a su pareja, Rosanna Zanetti, y su hija, Ella, el artista ha viajado esta Semana Santa a Almería, lugar que le vio nacer y por el que siente verdadera devoción, aunque para ello haya tenido que hacer un breve parón de unos días en su larga y prolífica carrera musical. Así, el triunfito ha recorrido algunos de los rincones más bonitos de esta parte de Andalucía, que hace poco más de un mes sufría un duro varapalo con la desaparición del pequeño Gabriel, el niño de Níjar.

Precisamente David Bisbal ha querido inculcar a su hija valores como el de la solidaridad y la ha llevado hasta el lugar en el que cientos de almerienses recuerdan al pequeño con flores, velas, juguetes, dibujos, cartas y fotografías. Se trata de un monumento con forma de ballena erigido al final de la avenida Federico García Lorca de la ciudad. Allí, los vecinos han levantado un improvisado altar en homenaje al pequeño Gabriel, un lugar cargado de emoción al que se han unido David Bisbal y su hija, tal y como el artista ha comentado a través de sus redes sociales.

“Claudia y Ella, rezándole a Gabriel. Le dejamos unos pececitos pintados por ellas. Almería y el mundo se ha unido por ti, Gabriel”, ha escrito el almeriense junto a una fotografía de las dos niñas sentadas en el suelo junto a las decenas de velas, flores y dibujos que pueblan el monumento en recuerdo al pequeño que desapareció en Níjar y cuyo cuerpo fue finalmente encontrado sin vida en el maletero de la pareja de su padre. El emotivo y tierno mensaje de David Bisbal, quien recientemente se comprometió con la venezolana, acumula, en pocas horas, cerca de 70.000 ‘me gusta’.

Lo cierto es que el intérprete de Mi princesa -tema, por cierto, que está dedicado a su hija Ella- se ha volcado desde el principio con el caso del pequeño Gabriel y ha mostrado su solidaridad con Patricia y Ángel, los padres del menor. “#Todossomosgabriel! Me uno al llamamiento en apoyo a la familia de Gabriel. Este vídeo lo grabé para mi hija Ella, me encontré con Nemo y su papá y como sé que te encantan los peces te dedico este vídeo! Pronto volverás a casa y en la playa de Almería descubrirás muchos peces de colores”, escribía días después de que se conociera la desaparición del niño. No en vano el artista es también padre y de ahí que entendiera el dolor de la familia y no dudara en mostrar todo su apoyo.

Tras conocerse el fallecimiento del pequeño, el cantante, como muchos otros rostros conocidos, quiso transmitir sus condolencias a la familia de Gabriel y, de nuevo a través de sus redes sociales, manifestó su desolación y consternación por lo ocurrido. “Nunca me imaginé un final tan triste para Gabriel. Estamos todos destrozados. Mi hija tiene ocho años y me imagino el dolor tan grande que deben estar pasado estos padres”, escribió hace sólo unos días.

Fuente: Hola