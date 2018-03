El traslado de gremiales de Los Pozos será el 26 de marzo

La Alcaldía fijó para el 30 de abril el traslado de vendedores de La Ramada. Dirigentes de los comerciantes se declararon sorprendidos con las fechas y anuncian resistencia

Aideé Rojas

El gobierno municipal capitalino fijó una nueva fecha para el traslado de los comerciantes informales que están asentados en los espacios públicos de los actuales mercados Los Pozos y La Ramada.

Según la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, el 26 de este mes, los comerciantes de Los Pozos deberán ocupar las nuevas instalaciones ubicadas en la avenida Alemania casi octavo anillo, mientras que los gremiales de La Ramada serán trasladados el 30 de abril al nuevo mercado que ha sido construido por la Alcaldía en el sexto anillo, entre la avenida Moscú y la ruta a La Guardia.

Sin embargo, la noticia no fue del agrado de los dirigentes de los comerciantes de Los Pozos y de La Ramada, pues desde el patio del Concejo Municipal, por separado, Rodolfo Ochoa y Jaime Flores objetaron las fechas que divulgaron Sosa y el secretario municipal de Parques y Jardines, Roberto Áñez; se declararon en emergencia y anunciaron asambleas para definir medidas de presión, pues dicen que opondrán resistencia al traslado aduciendo falta de consenso.

Las fechas

En la sesión del Concejo, que se realizó ayer para explicar las conclusiones del Foro sobre la región metropolitana y sus conexiones a través del río Piraí, Sosa fue la primera en anunciar las fechas para el traslado de los comerciantes y minutos después, el secretario Áñez expuso toda la política municipal de ordenamiento de mercados.La titular del legislativo aseguró que hasta el 26 de marzo se terminarán los trabajos de pavimentación de los accesos al mercado minorista Los Pozos, la señalización correspondiente y algunos trabajos que faltan al interior del nuevo mercado. En tal sentido, desde ese mismo día ya estarán dadas las condiciones para concretar el traslado.

“Sé que por ahora no nos quieren, pero ya verán que estarán en mejores condiciones”, dijo Sosa a los gremiales que se encontraban en el salón de sesiones y les pidió no resistir a la política de reordenamiento de la ciudad porque el gobierno municipal no dará marcha atrás tal como sucedió con el traslado de los gremiales del Abasto al nuevo centro mayorista.Explicó que los puestos de venta serán entregados a cada gremial mediante una concesión por el tiempo de 10 años. Cada comerciante deberá pagar una tasa diaria (de Bs 3) por concepto de aseo urbano y otra tasa anual (de funcionamiento), que asciende a Bs 380. El 50% de los comerciantes acordó pagar Bs 1 por día por la tasa de mantenimiento.

La reacción

El dirigente de los comerciantes de Los Pozos, Rodolfo Ochoa, criticó a las autoridades municipales por definir las fechas cuando aún hay disidencia en el sector gremial. “Nos tomó por sorpresa el anuncio de la arquitecta Sosa, porque el diálogo no ha terminado y aún estamos buscando consenso”, expresó Ochoa al salir del Concejo y anunció que en las próximas horas se reunirá con sus bases para definir las medidas que asumirán.Según este dirigente, aún resta mucho trabajo por hacer para proceder con el traslado de los comerciantes, como la división de los puestos de venta.Similar criterio tiene el dirigente de La Ramada, Jaime Flores, quien dijo que hasta la fecha las autoridades municipales no han respondido a sus observaciones hechas con relación a la anulación del registro gremial, por lo que no descarta que su sector “se atrinchere en sus puestos de venta” o ingrese en huelga de hambre.

El nuevo centro

Según datos divulgados por autoridades municipales, el Mercado Minorista Los Pozos tiene una capacidad para 2.200 puestos de venta, estacionamiento para unos 300 vehículos, área de disposición de residuos sólidos, accesos controlados y una superficie cubierta de 22.789 m2.

Una comerciante tiene más de 10 viviendas

El dato curioso

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, comentó ayer que a través del cruce de datos que hizo la Alcaldía sobre los bienes que tienen los comerciantes que están solicitando puestos de venta en los nuevos mercados se constató que una gremial es dueña de más de 10 viviendas, de vehículos y de puestos de venta en otros mercados públicos. Sosa no dio el nombre de la comerciante; sin embargo, indicó que a esta mujer no se le dará ni un puesto en los nuevos centros de abastecimiento.

Los beneficiarios

El comerciante que quiera acceder a un puesto de venta deberá firmar una declaración jurada en la que certifique que no tiene puesto en ningún mercado.

Inspección

Sosa anunció que visitará a los comerciantes para explicarle los beneficios que tendrán en las nuevas infraestructuras.

La reconstrucción

Una vez que se concrete el traslado de los comerciantes de Los Pozos y La Ramada, se empezará a reconstruir la fachada de los actuales mercados y de las calles adyacentes. Las paredes de los mercados serán pintadas con murales.

Fuente: eldeber.com.bo