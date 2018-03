El último documental de Stephen Hawking se zambulle en el gran sueño de la humanidad

El científico británico Stephen Hawking en la Universidad de Cambridge, el 13 de marzo de 2007.

Los responsables del reportaje, que se emitirá este domingo, aseguran que fue inspirado por las palabras del científico británico, fallecido el pasado 14 de marzo.

Este domingo se estrena la película documental ‘Leaving Earth: Or How to Colonize a Planet’, producida por Smithsonian Channel, donde el famoso físico británico Stephen Hawking, que falleció el pasado 14 de marzo, habla del sueño de la humanidad de habitar otros planetas fuera del Sistema Solar, informa Live Science.

En el documental Hawking y otros científicos comparten su visión sobre la colonización de otros planetas, sugieren métodos sobre cómo hacerlos habitables, y sugieren ideas sobre cómo llegar a ellos a bordo de naves capaces de transportar humanos por tan largas distancias. En el reportaje los especialistas abordan estos tema y aportan soluciones para preparar la humanidad ante la aventura de buscar un nuevo hogar en el cosmos.

“No sugirió un plan sobre cómo podríamos hacerlo”

El documental muestra cómo los astrónomos investigan e identifican los así llamados planetas ‘Ricitos de Oro’, aquellos ubicados en la zona habitable de una estrella. Se trata de planetas que tienen agua en estado líquido y se encuentran no muy lejos de la estrella central del sistema, con una temperatura ambiental normal, alejada de los extremos.

Según señala a Live Science la productora de documental, Lucy Haken, toda la película fue inspirada por las palabras de Stephen Hawking sobre la colonización de planetas. “Nuestros presentadores propusieron ideas potenciales sobre cómo podríamos encontrar la solución de esta problema, aunque el profesor Hawking, en realidad, no sugirió un plan certero sobre cómo podríamos hacerlo”, indica la productora.

La existencia de universos paralelos y la posible forma de descubrirlos forman parte del legado del físico británico.

