Ellen DeGeneres recuerda el momento más trágico de su vida

Cuando se enfrentó al fallecimiento de su novia, trabajaba como camarera y vivía en Nueva Orleans, pero aquello le dio fuerzas para lanzar su carrera como humorista.

Estamos acostumbrados a que sea ella la encargada de entrevistar a las celebridades más importantes del momento, pero lo cierto es que antes de tener un programa propio –y con su nombre–, y de ser feliz junto a su mujer Portia de Rossi, Ellen vivió momentos menos dulces.

Lo sabemos porque esta vez ha sido ella la que ha hablado sobre su vida; en una entrevista reciente que concedió al podcast de Dax Shepard, Armchair Expert. En esta ocasión, no se limitó a hablar de sus éxitos –que todos conocemos–, sino que prefirió regresar a su pasado para recordar una vivencia especialmente dura. “Mi novia falleció en un accidente de coche cuando yo tenía 20 años. Y no hacía comedia entonces, creo que estaba trabajando como camarera en algún sitio. Vivía con ella cuando murió”, reveló DeGeneres, que en aquel momento residía en Nueva Orleans.

“No pude pagar el piso en el que vivíamos juntas, así que me mudé a un bajo diminuto. Me mudé a ese bajo, dormía en un colchón en el suelo y estaba todo infestado de pulgas. Solía escribir constantemente, escribí poesía y canciones y otras cosas, y pensaba: ‘¿Por qué esta bella mujer de 21 años se ha ido [para siempre] y las pulgas siguen aquí?”, le confesó a Shepard. Sin embargo, todo este dolor debió de sacar la parte más creativa de DeGeneres porque, sin pretenderlo, lo convirtió en material cómico para su primera actuación. “Pensé que sería divertido coger el teléfono, llamar a Dios y hacerle una serie de preguntas y que me diese una respuesta”.

Se refería a su famoso gag Teléfono llamando a Dios. “Surgió así, lo escribí y cuando acabé, lo leí y pensé: ‘Oh, Dios mío, esto es graciosísimo. Voy a hacer esto en [el programa de] Johnny Carson y así seré la primera mujer en la historia del show en haber sido invitada”, explicó la humorista, que en 1986 apareció por vez primera en The Tonight Show Starring Johnny Carson.





Fuente: revistavanityfair.es