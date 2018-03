En Bolivia, uso de billetera móvil crece 255 veces desde su lanzamiento en el año 2013

Según datos de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).

Uso de billetera móvil crece 255 veces desde su lanzamiento en el año 2013

Los Tiempos / Roger Medina Candia

A casi cinco años de su lanzamiento, el uso de la billetera móvil, para realizar pagos de bajo valor, continúa creciendo a pesar de las altas comisiones y la escasa oferta para pagar bienes y servicios. Entre 2013 y 2017, el valor de operaciones creció 211 veces, mientras que el número de transacciones se incrementó 255 veces, según datos de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).

La estatal Entel es la última empresa de telefonía móvil en incursionar en el servicio, después de Tigo y Viva. Ante el anuncio se espera que los costos de comisión por operaciones bajen, ya que actualmente alcanzan el 3 por ciento del monto transferido.

Tigo lanzó en diciembre de 2013 el primer servicio de billetera móvil de Bolivia. La Autoridad del de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) define el servicio como un instrumento de pago electrónico que permite transferir dinero vía celular, tableta o similares.

Entre enero y noviembre de 2017 el valor de transacciones realizadas por este sistema alcanzó los 845 millones de bolivianos, frente a los 4 millones del mismo periodo de 2013 (incremento del 21 mil por ciento), según datos de Asoban. En tanto a noviembre de 2017 se hicieron más de 63 millones de operaciones frente a las 247 mil del mismo periodo de 2013 (crecimiento del 25 mil por ciento).

La gerente de Marca y Comunicación institucional de Tigo, María Mendoza, indica que el mercado de billetera móvil en Bolivia atraviesa un crecimiento constante y proyecta que la tendencia se acelerará si los operadores mantienen un producto de calidad que genere confianza.

“Tigo Money es el principal proveedor de este servicio con el 99,9 por ciento de participación de mercado. Actualmente tenemos un millón de usuarios registrados y siete de cada 10 transacciones de bajo valor se realizan a través de la Billetera Móvil”, detalla Mendoza.

Por su lado, el gerente general de Viva, Juan Pablo Calvo, explica que su compañía ofrece una plataforma de billetera móvil a través de los bancos Nacional de Bolivia (BNB) y BCP. Viva reporta un crecimiento mensual de clientes entre 15 y 20 por ciento, con mayor demanda de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. “Estamos convencidos de que el envío de dinero electrónico desde dispositivos móviles responde a una tendencia mundial, donde el dinero físico está siendo sustituido por el electrónico”, dice Calvo.

Este medio solicitó información sobre el servicio también a Entel, pero, hasta el cierre de esta edición, no obtuvo respuesta. Fuentes no oficiales anunciaban la apertura de su servicio a fin de mes.

El analista en banca digital Wascar Miranda considera que Entel ingresa a un nicho de mercado emergente con un gran potencial generado por consumidores jóvenes que demandan medios electrónicos de pago, pero advirtió que el éxito del servicio dependerá de la ampliación en la oferta de pago a servicios de consumo como restaurantes, tiendas y supermercados.

A su turno, el especialista en comercio electrónico Hugo Miranda señala que la estatal debe competir con los servicios móviles desarrollados por los propios bancos. “La gente se está acostumbrando a utilizar aplicaciones por celular, aplicaciones de los bancos para realizar las transacciones. Si tienes la facilidad de realizar una transacción a través de una aplicación para qué vas a utilizar una billetera móvil”, cuestiona.

Ambos especialistas coinciden en que los costos y comisiones de las transacciones en las billeteras móviles “frenan” su expansión. Según el sitio web de Tigo Money, las operaciones entre cuentas del mismo operador varían entre el 0,25 al 1 por ciento del monto operado. Los costos por los precios de retiro de efectivo desde un punto fijo van desde 4 hasta 60 bolivianos. Si la cifra supera los 2.000 bolivianos el precio de operación equivale al 3 por ciento.

En tanto, Viva opera a través del BNB y el BCP y su servicio oscila entre 4,50 y 950 bolivianos, dependiendo del monto a retirar por la entidad financiera, según datos del sitio web del BNB.

Hugo Miranda observa que Entel ingresará al mercado con el Banco Unión como un “gran socio” que le da ventajas ante sus competidores.

DATOS

En 2017 crecieron las trasferencias digitales. Según el informe de coyuntura de la UMSS, los consumidores financieros utilizaron la banca digital para realizar transferencias (53%), compras de productos (23%) y pago de servicios (22%).

Dificultades de conexión. obstaculizan comercio Los problemas más recurrentes en 2017 para banca digital fueron la dificultad de conexión (56%) y la complejidad en su uso (33%). Asimismo, la no utilización de transacciones electrónicas estuvo relacionada con la desconfianza y el desconocimiento del servicio (54%), indica el informe de coyuntura realizado por la UMSS.

TESTIMONIOS

“El ingreso de Entel al mercado no es tardío. Su éxito dependerá de la oferta de calidad competitiva que tenga el producto. Si no tiene nada que diferenciarse vamos a preferir Tigo Money, que tiene una infraestructura en cuanto a billetera móvil, que me parece buena”. Wascar Miranda. Especialista en comercio digital.

“Lo interesante de Tigo Money es que te resuelve el problema de tener una cuenta bancaria. Se pueden hacer transacciones. Esto ayuda mucho a personas de campo donde no hay una entidad bancaria. Se puede hacer una transferencia de dinero a tu número de celular”. Hugo Miranda. Especialista en banca digital

CONSUMIDORES PREFIEREN USAR TARJETA DE DÉBITO

El informe de coyuntura del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) indica, citando datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que en 2017 los consumidores prefirieron utilizar la tarjeta de crédito por sobre otros servicios de pago digital.

“En suma, según la ASFI (2017), el 67 por ciento del consumidor financiero prefiere utilizar tarjeta de débito y 5 por ciento la billetera móvil y el no utilizar ningún instrumento de electrónico de pago es debido a la falta de educación financiera”, sostiene el documento.

Asimismo, el gerente regional de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Mauricio Arze, explicó que la normativa favoreció la expansión de los medios de pago electrónicos, sobre todo las billeteras móviles.

Sin embargo, especialistas afirman que aún se desconoce los beneficios.

ENTEL ANUNCIÓ BILLETERA MÓVIL HACE DOS AÑOS

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) autorizó la constitución de Entel Financiera SRL para presentar, entre otros servicios, el de billetera móvil el 19 de septiembre de 2016.

“Autorizar la constitución de la Empresa de Servicios de Pago Móvil Entel Financiera SRL en cumplimiento del artículo 9, sección 2 del Reglamento para Empresas de Servicios Financieros Complementarios”, señaló la Resolución ASFI 844/2016.

Según datos oficiales de la época, la nueva compañía tiene como socia mayoritaria a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel SA), con una participación de 95,99 por ciento, informó La Razón.

Datacom SRL, con el 2 por ciento; el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. (BDP), con el 1 por ciento; el Banco Unión SA, con el 1 por ciento, y Entel Dinámica Digital SRL con el 0,01 por ciento, también se constituyeron en accionistas. El capital inicial fue de 31 millones de bolivianos.