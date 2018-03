“En la selección me siento más importante que en el Real Madrid”

El futbolista merengue destacó el rol que tiene con el combinado de su país y reconoció la importancia de los seguidores en su desarrollo futbolístico.

El jugador del Real Madrid y de la selección de Marruecos Achraf Hakimi reconoció, en una charla con EFE, sentirse más importante dentro del combinado nacional que cuando juega con el conjunto blanco debido al “cariño de la afición”.

“La continuidad de los minutos es importante también. La verdad es que estoy muy contento por la confianza del míster. Aun así, cuando juego en el Real Madrid lo intento hacer lo mejor posible”, matizó el canterano, de 19 años, titular el pasado martes en la victoria de los ‘leones del Atlas’ en Casablanca sobre Uzbekistán por 2-0.

“Soy joven y estoy aquí y en el Real Madrid para aprender. Sé que aquí, con la selección, mi rol es más continuo”, sostuvo.

Marruecos, que se clasificó para el Mundial 20 años después de su última participación (Francia 1998), quedó encuadrada en el Grupo B de Rusia 2018 junto a España, Irán y Portugal.

Cuestionado por la contundente victoria de España sobre Argentina el martes por 6-1, Achraf señaló que le “da igual cómo hayan ganado”, porque saben “cómo es España”.

“Tenemos que respetar a España porque es campeona del mundo y nosotros tenemos que hacer nuestro partido. Vamos a intentar hacer un buen Mundial y dar una alegría a nuestra afición. Intentaremos pasar de ronda y esperamos que podamos. Sabemos que es difícil, pero lo vamos a intentar”, dijo.

Además, Achraf también quiso apoyar la candidatura de su país a acoger el Mundial de 2026, donde la propuesta africana lucha con la unión de Estados Unidos, México y Canadá.

Es la quinta vez en la historia que Marruecos opta a organizar una Copa del Mundo, tras no haberlo conseguido en 1994, 1998, 2006 y 2010, y confía en convertirse en el segundo país africano en acoger la cita mundialista tras Sudáfrica en 2010.

“Nos encantaría que el Mundial se jugara aquí, al lado de nuestra afición. Estaríamos muy contentos y orgullosos de que así fuera. Vendrían no solo madridistas, sino que mucha gente acudiría y le gustaría el país”, puntualizó el futbolista.

