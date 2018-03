Enrique Iglesias: “Nunca imaginé ser padre, pero me encanta”

Con su mujer, la ex tenista Ana Kournikova, tuvieron mellizos en diciembre. Llevaron todo el embarazo en secreto.

Enrique Iglesias con su Hijo.

A mediados de diciembre, Enrique Iglesias (42) y su pareja desde hace 16 años, la ex tenista rusa Anna Kournikova (36), se convirtieron en padres primerizos de mellizos.

La noticia sorprendió al mundo, ya que el cantautor nunca antes había expresado sus ganas de convertirse en padre en un tiempo cercano. En tanto, la deportista llevó todo el embarazo en secreto.

Sin embargo, en la entrevista con Clarín, Enrique rompió con su habitual hermetismo sobre su vida privada y contó cómo se siente tras el nacimiento de Nicholas y Lucy.

“No me imaginé ser padre, pero ahora que lo soy me encanta. Estoy enamorado de mis niños. Ellos son dos milagros y me han llenado de vida. Desde que nacieron tengo más energía, más ganas de escribir y estoy más entusiasmado que nunca”, cuenta el artista con una enorme sonrisa en su rostro.

-¿Cómo vivís esta primera gira tras el nacimiento de ellos?

-Los primeros tres días son difíciles. Tengo muchas ganas de regresar a casa y verlos. Quiero ver cómo crecen. Por eso intento no ausentarme más de 10 días y regresar aunque sea uno o dos días para estar con ellos.

-¿Y qué hacés en ese tiempo?

-Me gusta estar relajado. Llevo una vida muy normal. Me despierto por la mañana y si no tengo que ir al estudio me quedo con ellos jugando, hablando, viendo fútbol… No me gusta salir así que soy muy casero.

-¿Crees que tener hijos te unió con tus padres?

Ana Kournikova, con uno de sus hijos.

-Creo que sí. Mi familia siempre fue muy unida. Hay etapas en las que no nos vemos mucho por el trabajo y sobre todo porque yo viajo constantemente y mi padre también; pero por supuesto que sí, creo que ellos van a ser muy buenos abuelos y tienen muchas ganas de disfrutar a sus nietos.

El brillo de sus ojos al hablar de su mujer, sus hijos y sus padres denota el amor que Enrique siente por ellos. Pero por estas horas son los mellizos Nicholas y Lucy quienes acaparan su atención. “Quiero que sean niños felices y sanos. Esa es mi mayor preocupación y mi deseo más grande. El resto lo iré aprendiendo día a día”, cierra emocionado.

