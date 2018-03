Escobar va por la clasificación

Natación. Será el único cruceño que estará en el Nacional de Aguas Abiertas en Cochabamba.







La última oportunidad para lograr la clasificación a los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018 la tendrá este sábado en el torneo nacional de Aguas Abiertas en la Angostura de “La Llajta”; Percy Escobar será el único cruceño que asista a la prueba, que reparte cuatro cupos para los Juegos y solo dos para los varones. El certamen contará con la presencia de más de 90 nadadores en las diferentes categorías e iniciará desde las 10:00.

Un torneo con sello nacional. “Estoy haciendo aclimatación en Sucre para competir en La Angostura. Estoy entrenando en la piscina olímpica en doble turno. Me vine el sábado 11 de marzo”, dijo Escobar. Es que el cruceño no quiere repetir la mala experiencia del año pasado cuando compitió en el nacional en La Paz. “Llegué un día antes a La Paz, al otro día competí pero tuve que abandonar en el kilómetro siete porque me faltó el oxígeno”, agregó. “Yo tengo que competir en absoluto. Planificamos con mi entrenador que ese campeonato sería la prueba madre. Me siento mejor, tengo chances a pesar de ser menor. Es una prueba de mucha mente porque dura dos horas y me siento preparado para clasificar a los Suramericanos”, comentó Escobar.

Torneo con sello nacional. Los rivales a superar a Escóbar serán el cochabambino Edehir Tórrez, que se prepara en Ecuador desde hace dos años y Rodrigo Caballero de Sucre.

“Contaremos con la asistencia de más de 90 nadadores de Cochabamba, Sucre, Oruro, La Paz y Santa Cruz. Tenemos cuatro cupos para repartir a los Juegos. Dos para damas y dos para varones. Tendremos que ser más selectivos en el caso de las chicas porque la exigencia en el exterior es superior”, señaló Pedro Cervantes, presidente de la Federación Boliviana de Natación (Febona).

Serán cuatro categorías en disputa; la absoluta que tiene 10 kilómetros de recorrido (aquí estará Escobar), la juvenil A (3km), la juvenil B (5km) y la master (3km). El torneo se desarrollará en La Angostura, lugar elegido para disputar los Suramericanos.

1 de junio

tendrá lugar la prueba de Aguas Abiertas en los Juegos Suramericanos de Cochabamba.

