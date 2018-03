Estudiante que fue golpeado por sus compañeros aún no puede caminar

Santa Cruz.- Su madre manifestó que no aceptará ningún tipo de acuerdo con los agresores. La cuenta en la clínica asciende a los 50 mil bolivianos.

Red Uno Bolivia.- La madre del estudiante del colegio Cervantino, que fue golpeado por sus compañeros, dio a conocer de que su hijo no puede caminar y que se someterá a nuevos exámenes médicos debido que tiene dificultad para recordar. Además, ha revelado que la cuenta en la clínica donde su hijo está internado asciende a Bs.50 mil y por ese motivo no firmará ningún tipo de acuerdo con los padres de los agresores.

“Está consciente pero él se olvida de las personas o familiares. El médico ha dicho que es con calma y que esperemos un mes para que pueda volver a caminar. No ve bien, medio borroso veo me dijo”, relató la madre del estudiante, quien está preocupada porque no cuenta con el dinero para pagar la cuenta.