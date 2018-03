Estudiante resultó herido con una puñalada por su propio compañero de curso

Red Uno Bolivia.- Un adolescente de 16 años, estudiante de un colegio ubicado en Los Lotes, fue apuñalado en la pierna derecha por su propio compañero de curso, luego de que ambos sostuvieron una discusión. Según la víctima, el ataque se produjo producto de celos que el agresor tenía con él por ser nuevo en el colegio y porque la víctima se llevaba bien con el resto del curso.

“Yo era nuevo en el colegio y comenzó a molestarme. Pasado los días le dije que no me moleste, pero él seguía y seguía (…) me empujó y le dije: ¿Por qué me empujas? votó su mochila y nos peleamos, luego agarró un cuchillo y me lo metió en la pierna”, relató a La Red Uno de Bolivia el estudiante agredido postrado desde una cama.