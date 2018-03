Ever Caballero es el nuevo portero de The Strongest

Un paraguayo será el nuevo refuerzo atigrado. Se informó que en los siguientes días llegará para sumarse al primer plantel del Tigre. Llegará por seis meses.

The Strongest ya tiene su nuevo portero. Se trata del paraguayo Ever Caballero que llegará al Tigre por seis meses, así lo confirmó Adrián Monje, dirigente de The Strongest.

“Estamos muy contentos de anunciar que Ever Cabellero, que será nuestro nuevo guardameta,. Es un portero con una amplia experiencia. Viene en caso de que José (Peñarrieta) sufra alguna lesión”, explicó Monje.

Se conoció que en los próximos días el portero arribará a La Paz y se pondrá a órdenes del cuerpo técnico. “Estamos cumpliendo con los requerimientos del profesor. Con el nuevo arquero cubrimos todos los sectores donde se necesitan reforzar”, apuntó.

Caballero tuvo un paso por el fútbol nacional. En 2005 y 2006 jugo en Bolívar y The Strongest, luego jugó por distintos equipo paraguayos.

Fuente: diez.bo