Evo dice que nuevos dirigentes que abandonaron el MAS quieren dividir su partido

El mandatario reveló que algunos viajan hasta EEUU para ser candidatos en las próximas elecciones. Morales lamentó que personas con quienes fundó el partido ahora están fuera y no tienen autoridad ni sus organizaciones de base

ANF

El presidente Evo Morales, sin dar nombres, denunció este sábado que nuevos dirigentes abandonaron su instrumento político para tratar de dividir y debilitar el Movimiento Al Socialismo (MAS) con el uso de cualquier pretexto. “Tengo información de algunos nuevos dirigentes que abandonan el instrumento político y con cualquier pretexto quieren debilitar y quieren dividir a nuestro instrumento político”, dijo Morales, durante la entrega de viviendas en el municipio de Arani.

Sin embargo, aseguró que son muy pocos los que decidieron abandonar el instrumento político por temas de ambición o resentimiento. Por eso “saludamos a los exdirigentes, muy pocos nos abandonaron y nos han traicionado, la mayoría orgánicamente seguimos firme para ir con nuestro proceso, seguramente habrá otros compañeros resentidos (…) que organicen sus grupos para querer debilitar, pero (nos) veremos en las campañas, en las elecciones”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que algunos que se han ido de su partido político ahora están sin autoridad, incluso, en sus propias organizaciones sociales. “A mí me da pena, dirigentes que con ellos hemos fundado el instrumento político, (personas) que han sido dirigentes nacionales y departamentos por tres, cuatro y cinco veces, nos abandonaron por ambiciones y (ahora) no tienen pisada ni en su federación única de campesinos, y no solo en Cochabamba, sino en toda Bolivia”, afirmó. Agregó que algunos de esos dirigentes, para ser candidato en las próximas elecciones, hasta han viajado a Estados Unidos. “Entonces hermanos y hermanas, mucha reflexión, mucha evaluación sindical, social, orgánica y política para avanzar con nuestra querida Bolivia”, apuntó.

Fuente: eldeber.com.bo