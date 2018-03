Evo pide a Alanoca “poblar ” El Alto y le ofrece pareja

El presidente Evo Morales le pidió a la ministra de Culturas, Wilma Alanoca, ayude a “poblar” la ciudad de El Alto y en tono de burla dijo que “cerquita” estaba un legislador.

“El pueblo alteño crece que crece, no solamente porque son cututus (conejos). No quiero que se molesten, hay que pedir a la hermana ministra (Alanoca) que aporte para poblar El Alto, ahí está el diputado, está cerquita creo”, declaró el presidente Evo Morales.

La polémica propuesta fue realizada en la entrega de 3.157 instalaciones gratuitas de gas domiciliario en el Distrito 12 de El Alto, que tiene una inversión de más de 15 millones de bolivianos. Además dijo que la entrega de esas instalaciones, beneficiarán a 15.785 habitantes y forma parte de la agenda conmemorativa al 33 aniversario de esa ciudad.

No es la primera vez que el mandatario realiza referencias misóginas. En agosto del 2014 Morales dijo “soltera se embaraza: Evo cumple. A mí me echan la culpa. Así que prohibido embarazarse las solteras, no quiero ser culpable de todo”, dijo el mandatario en el acto de entrega de un coliseo y una unidad educativa en Ckochas (Potosí).

Además, en el carnaval del 2012 cantó una copla por la cual llovieron las críticas en esa oportunidad.

“Este Presidente de buen corazón, a todas las ministras les quita el calzón… Las ministras andan por los balcones, pidiendo limosna para sus calzones. Estas bartolinas tienen mucha fama, porque yo las llevo directo a mi cama”.

Cuatro días después de las polémicas coplas, cantó: “Mizqueñas, mizqueñas, tienen mucha fama. En carnavales, las llevo a la cama”, en el departamento de Cochabamba.

Fuente: paginasiete.bo