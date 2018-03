Experto señala que demanda marítima podría derivar en “soberanía relativa”

Jurista peruano analiza el caso Bolivia-Chile

El experto peruano en derecho internacional, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, manifestó que a sus criterio la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictará que Chile está obligado a negociar una salida al mar para Bolivia, sin embargo, indicó que en las conversaciones se podría optar por una modalidad de “soberanía relativa” en el acceso al Océano Pacífico.

El reconocido jurista peruano destacó los argumentos que planteó Bolivia en La Haya, en sentido de solicitar el cumplimiento de los compromisos de Chile para negociar una salida al mar. Elogió que el Estado Plurinacional haya optado por esa vía, y no por impugnar el Tratado de 1904, como quiere hacer pensar la defensa chilena.

“Las promesas tienen gran valor en el derecho internacional, no es una promesa cualquiera. En la doctrina del derecho internacional se consagra que los estados, cuando se comprometen a una consecuencia jurídica, son responsables de sus causas y consecuencias”, dijo Rodríguez en entrevistas con el programa Hagamos Democracia de ERBOL.

“Bolivia sabe que Chile lo ha engatusado y se ha valido de artificios y de construcción de falacias para negar lo innegable”, agregó el Fundador del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

El experto señaló que el fallo de la Corte no se puede circunscribir sólo a una obligación de negociar, sino debe establecer un resultado de esa negociación que satisfaga al demandante, aunque no puede decir la modalidad en que se conseguirá aquello.

“La Corte dirá, a mi juicio, que Chile está obligado a sentarse en una mesa, pero no solamente para conversar sino que tiene que haber un resultado. Pero el resultado no lo va a decir, no va a decir por dónde, no va a decir sus características. La Corte emitirá un fallo con resultados con consecuencias, donde esa consecuencia se la materializará en una salida soberana con salida al mar para Bolivia”, explicó.

Aclaró, sin embargo, que en ese tipo de situaciones el concepto de soberanía puede “sufrir estragos de relativismo”.

Indicó que lo más probable es que, en una negociación, se logre que Chile otorgue un corredor para que Bolivia tena salida al mar. Sin embargo, eso generaría una nueva situación geopolítica que deberán soportar los chilenos.

En ese marco, señaló que en la negociación se podrían fijar circunstancias para establecer una “soberanía relativa” para Bolivia. Por ejemplo, señaló que una condición puede ser que los bolivianos puedan transitar autobuses y camiones de mercadería por ese corredor, pero no tanques ni soldados, como se hace en territorio plenamente soberano. Esa situación implicaría una relativización de la soberanía.

En cuanto al tiempo de una eventual negociación post-Haya, el jurista manifestó que el falló no tendría fechas, pero por doctrina las sentencias deben cumplirse en un plazo razonables, y que 30, 40 o 50 años no cumple con esa premisa. Sugirió que en esa situación se establezca una agenda para que no pasen cinco ni 15 años para tener resultados.

Rodríguez alertó a los bolivianos que una eventual negociación sería muy dura con el Gobierno de Sebastián Piñera, porque el mandatario chileno corre el riesgo de pasar a la historia como el “presidente de las derrotas”, puesto que en su mandato Chile también perdió un litigio con Perú en la CIJ.

Fuente: erbol.com.bo