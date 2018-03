Falla en el software le costó a Hamilton la victoria en Australia

Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, reveló los problemas que tuvo la escudería en Albert Park

Una falla en el sodtware, eso fue la explicación de Mercedes tras la victoria de Sebastian Vettel en el Gran Premio de Australia, la primera fecha de la temporada 2018 de la Fórmula 1.

El piloto británico largó desde la posición de honor, lideró la primera parte de la carrera y tenía el escenario perfecto para retomar la punta tras la parada en pits de Sebastian Vettel cuando el Virtual Safety Car (VSC) fue aplicado debido a la fala del Haas de Romain Grosjean.

“I put up a bit of a fight towards the end but they were within a tenth of us today…” ?? https://t.co/xcUodTbm4c #AusGP pic.twitter.com/SQ9WFcQcUV

Fue en ese momento cuando la carrera dio un giro de 180°, pues el alemán se reincorporó al circuito del Albert Park por delante del actual campeón mundial, quien, confundido, inmediatamente le preguntó a su equipo si había hecho algo incorrecto, pero Toto Wolff, el director ejecutivo de la escudería, posteriormente reconoció que el software que han utilizado durante los últimos cinco años para simular tales escenarios arrojó los números incorrectos, poniendo a Hamilton en segunda posición y detrás del Ferrari del alemán.

“Lewis no hizo nada malo. Todo se debió a un virus en el software o a un algoritmo que simplemente estaba incorrecto. El software que hemos utilizado durante cinco años nos dio el número incorrecto”, confesó el austriaco de 46 años.

Overall, this weekend has been positive. Congrats to Seb and the guys in red, today they did the better job and we go back to the drawing board. We still have great pace and are looking forward to putting all of the learnings to the test in Bahrain #AusGP#F1@MercedesAMGF1pic.twitter.com/B2KPiQvYW3

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 25 de marzo de 2018