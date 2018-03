Familiares de reclusos de San Pedro temen requisa violenta como en Palmasola

“San Pedro no es Palmasola. Lo que pedimos es que a nuestros esposos se les respete y no los trasladen”, manifestó una mujer que se identificó como esposa de un recluso de San Pedro en la ciudad de La Paz.

El frontis de la cárcel de San Pedro de La Paz. Foto: ANF

La Paz, 19 de marzo (ANF).- Los familiares de los reclusos temen que las autoridades impulsen otra requisa violenta al interior del penal de San Pedro de La Paz como el que se registró en la cárcel de Palmasola, por lo que exigieron que se respeten los derechos de los internos.

“Queremos expresar la preocupación que tienen los familiares porque el tratamiento que se ha dado en Palmasola no puede darse acá (…) siempre se han hecho requisas y los internos están de acuerdo, el detalle es que las requisas deben ser pacíficas y estructuradas”, aseguró el representante de un grupo de personas que llegaron hasta cercanías del penal de San Pedro para expresar su protesta.

Esta jornada, el comandante general de la Policía, Faustino Mendoza, informó que en los próximos días se procederá con la requisa en las distintas cárceles de todo el país, lo que elevó la preocupación de los movilizados.

“Vamos a hacer requisas en todos los penales en relación a otros departamentos. En ese sentido se están programando otros operativos para poder realizar un control minucioso para evitar que algunos reclusos tengan privilegios que otros no tienen”, indicó la autoridad policial.

La madrugada del pasado 14 de marzo, un numeroso contingente policial irrumpió en dependencias del sector PC4 de la cárcel de Palmasola de Santa Cruz bajo la premisa de despojar los privilegios a algunos internos de alta peligrosidad que pugnaban el poder del recinto penitenciario.

Durante el operativo se generó un enfrentamiento con armas de fuego entre la Policía y algunos internos. Producto de tiroteo, siete reos perdieron la vida y otros 18 resultaron heridos, mientras que en filas policiales se registraron seis heridos. Además, 10 reos peligrosos fueron trasladados de Palmasola a otros recintos carcelarios del país.

Una mujer, quien se identificó como esposa de uno de los reclusos de San Pedro, dijo que vive al interior de dicha cárcel y que por ello asegura que no puede compararse a lo que ocurría en el penal cruceño.

“San Pedro no es Palmasola. Lo que pedimos es que a nuestros esposos se les respete y no los trasladen. No hay nada de lo que dice, en San Pedro hay universidad, hay lugares donde se puede trabajar, hay guarderías”, aseguró.