Farías volverá a ser DT del Tigre

Las negociaciones de la dirigencia con el técnico venezolano están avanzadas, solo restan detalles para que Farías regrese a Achumani para dirigir al Tigre.

El presidente de The Strongest, César Salinas, anunció que el venezolano César Farías volverá a ser entrenador del equipo aurinegro. El titular manifestó que las negociaciones están avanzadas y solo faltan detalles para que el estratega llanero regrese a Bolivia.

“Estamos seguros que el profesor Farías vendrá al club, las negociaciones están en un 80%, espero ultimar los detalles que faltan, sabemos que César es el hombre ideal para el cargo, todo el directorio respalda esta decisión”, manifestó el titular aurinegro.

Salinas explicó que el timonel llanero está contento por regresar a The Strongest, la llegada de Farías está planificada que sea para este jueves para dirigir el cotejo del viernes ante Nacional Potosí.

Sobre la salida de Farías de The Strongest, el en julio, el mandamás atigrado explicó que todo comenzará desde cero. “Quiero ver hacia adelante, no mirar el pasado, me siento feliz porque el profesor regrese a su casa”, finalizó Salinas.

