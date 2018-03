FBF: Piden declarar en rebeldía a Carlos Chávez

El Ministerio Público pide que el ex presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Carlos Chávez, sea declarado rebelde en el caso que se ventila en el Tribunal de Sentencia Nº 3 de Chuquisaca, tal como lo hizo el Juzgado 1º en lo Penal de Trinidad por otro proceso en su contra, debido a su inasistencia a una audiencia en esa ciudad.

Chávez, acusado de malos manejos económicos en la FBF, se encuentra internado en una clínica de Sao Paulo (Brasil), recibiendo un tratamiento especial por cáncer de ingle; sin embargo, un examen del Instituto de Investigaciones Forenses determinó que puede ser atendido en Bolivia y que su traslado no implica riesgo alguno.

Basado en este informe, el Tribunal de Sentencia Nº 3 de Chuquisaca rechazó el pedido de ampliación de desarraigo que había pedido la defensa del ex mandamás del fútbol boliviano y ordenó su retorno inmediato. Pese a ello, Chávez no regresó al país y su defensa apeló la resolución del Tribunal, para lo cual aún no se fijó una audiencia.

Asimismo, el Juzgado 1º en lo Penal de Trinidad (Beni), donde se ventila un proceso en contra de Chávez por delitos de falsedad en su reelección en la FBF, negó la extensión del desarraigo y declaró rebelde al ex directivo.

“Hemos tomado conocimiento que se ha dispuesto la rebeldía del señor Chávez por incumplimiento a una resolución del Juez 1º en lo Penal de Trinidad en un proceso que se le sigue por delitos de falsedad”, señaló el fiscal superior José Manuel Gutiérrez.

En ese sentido, el Ministerio Público pidió ayer que el Tribunal de Sentencia Nº 3 siga los pasos del Juzgado de Trinidad, en la audiencia de juicio oral, que fue suspendida por cuarta vez por la ausencia de los cinco acusados, entre ellos Chávez. Las defensas de los imputados justificaron la inasistencia por la falta de asignación de custodios para el traslado a Sucre.

Ante esta situación, el Tribunal fijó una nueva audiencia para el viernes 20 de abril y respecto al pedido de la Fiscalía, solicitó el examen médico forense sobre la situación de Chávez para emitir una decisión.

“El médico forense debe certificar si él se encuentra en posibilidades de acudir a audiencias de juicio, en base a ello, se va a tomar la decisión más adecuada para el proceso”, sostuvo la presidenta del Tribunal, María Beth Vásquez.

