Ferreira afirma que está cómodo de enganche

El ariete uruguayo explicó que respeta las decisiones del entrenador brasileño y que solo piensa en trabajar para ser tomado en cuenta para el partido de la Copa Libertadores.Â

Con la intención de seguir como un aporte al primer plantel, el delantero de Bolívar William Ferreira afirmó que no se siente incómodo jugando de enganche. Explicó que respetará la decisión del técnico Vinícius Eutrópio.

“Considero que yo soy más de área, pero igual jugué mucho tiempo de mi carrera de enganche, en Uruguay estuve en esa posición, cuando el entrenador de Bolívar era Gustavo Quinteros estuve en ese lugar, no me molesta para nada estar en ese lugar me siento cómodo, será el profesor que decida donde soy más útil”, manifestó Ferreira.

El delantero afirmó que está contento con la confianza que le brindó el estratega Vinícius Eutrópio en el último partido y pretende pelear por un puesto de titular para enfrentar al Atlético Nacional por la Libertadores.

“Cada día en los entrenamientos doy todo de mi parte, en lo personal espero seguir contando con la confianza del profesor. En los siguientes días tenemos un seguidilla de duros partidos, debemos llegar en óptimas condiciones a estos encuentros”, acotó.

Sobre el pedido de la salida del entrenador brasileño, Ferreira señaló que la hinchada debe tener paciencia. El charrúa al igual que sus compañeros respaldan el trabajo de Vinícius.

Fuente: diez.bo