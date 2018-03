Fin del misterio: el doble de Luis Miguel confesó que lo reemplazó en un show

Sobre por qué se llega al recurso de contratar a un imitador para reemplazar a una figura, explicó: “Los productores hacen inversiones muy grandes y a veces el lugar no está a la altura de lo que el artista quiere, ellos tienen muchas exigencias que se escapan de lo que puede brindar el productor. Cuando las cosas no se cumplen, no dan notas, no mandan material y los productores tratan de rebuscarse de otra manera”.