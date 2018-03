Fiscal de La Paz se siente perseguido y apunta al Ministerio de Gobierno

El fiscal Edwin Blanco dijo que se presentará a declarar en la audiencia de juicio contra el exfiscal Humberto Quispe y denunció que algunas personas intentan plantar pruebas en su contra con el objetivo de perjudicarlo.

Fiscal Blanco denuncia persecución y señala al Ministerio de Gobierno

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco. Foto: archivo/ANF

La Paz, 9 de marzo (ANF).- El fiscal departamental de La Paz Edwin Blanco denunció este viernes persecución en su contra con el objetivo de perjudicarlo y apuntó al Ministerio de Gobierno.

Las declaraciones las hizo luego de que el juez Alfredo Jaimes Terrazas del Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción ordenó su aprehensión por no presentarse a declarar en el juicio contra el exfiscal Humberto Quispe.

Blanco dijo que no fue notificado legalmente para esta declaración y lamentó el accionar de la autoridad jurisdiccional que no valoró como corresponde esta situación.

“A una persona que nunca ha sido citada lo primero orden de aprehensión, o sea, me parece totalmente ilegal, me parece contrario al mandato constitucional. Pueden ver ustedes allá hay una persona del Ministerio de Gobierno observando, vean está haciendo seguimiento, pueden ver y girar allá. Yo veo pareciera que el objetivo es perjudicarme a mí, yo no he hecho nada”, afirmó Blanco.

El Fiscal pidió a los periodistas observar al presunto funcionario del Ministerio de Gobierno quien supuestamente al percatarse de que lo miraban se retiró del lugar.