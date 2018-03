Franco Armani, el rey en la Supercopa de Argentina

River Plate derrotó a Boca por 2-0 el miércoles pasado para obtener su primer título de Supercopa de Argentina en la historia y el arquero Franco Armani fue el jugador del partido luego de su gran actuación para mantener su portería en cero.

El momento curioso fue cuando lo entrevistaron y apareció con una corona de Burger King, patrocinador del encuentro, haciendo alusión a que el jugador de 31 años fue condecorado como el mejor hombre del partido.

