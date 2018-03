Fue a una fiesta y vio que su novia estaba con otro: su reacción fue genial

Este argentino pilló a su pareja con otro sin que ella se diera cuenta. Su divertida reacción ha dado la vuelta al mundo. Y no es para menos..

Imagina que vas con tu pareja a una fiesta y descubres que se está besando con otro. ¿Qué harías? Quizá no lo hayas pensado aún porque te es inconcebible que él o ella te pueda hacer algo algo así, pero la mayoría lo tiene claro: están convencidos de que nunca perdonarán una infidelidad.

Mariano, un joven argentino, descubrió a su chica enrollándose con otro hombre. Al verlo, se hizo un selfie y decidió subir la foto a Twitter para contar lo que había sucedido. “Mi novia (ahora ex) no se dio cuenta de que hemos venido a la misma fiesta“, escribía con un tono sarcástico.

Sentimiento de culpa

La imagen se hizo viral rápidamente y las redes sociales se volcaron con el joven, quien, a pesar de la traición que cometió su expareja, la acompañó a casa por el estado de embriaguez en el que se encontraba. La infidelidad ha provocado que las redes se vuelquen con el chico y numerosos usuarios envíen memes y mensajes de apoyo. Al día siguiente, tras recuperarse de la resaca, la chica escribió a Mariano para disculparse e intentar arreglar la situación. “Desbloquéame y hablemos, dame otra oportunidad“, insistía la joven.

Un 33% de las mujeres admite que ha mantenido relaciones sexuales en algún momento de su vida con alguien que no era su pareja oficial

Es más cómodo irse por el camino fácil: culpar al tercero. Asume lo que has hecho y no culpabilices a la otra persona. Así lo hizo la ex de Mariano, que tiró balones fuera para no sentirse mal e intentar explicar lo que sucedió: “En sí quien lo provocó todo fue él” o ” el chico me insistió un montón y no sé cómo llegué a hacer eso”, fueron algunas de las frases que escribió en sus mensajes.

No pensaba subirlo pero me insistieron tanto.. sean felices pic.twitter.com/eMyl6UC6rV — Nano⚕ (@Marian0Nicolas) 5 de marzo de 2018

Muchos estudios sugieren que los hombres son más infieles que ellas. Aunque la tendencia está cambiando, las cifras indican que entre un 70-80% de ellos pondrá los cuernos en algún momento de su vida en comparación con el 30-40% de ellas. De hecho, un 33% de las mujeres admite que ha mantenido relaciones sexuales en algún momento de su vida con alguien que no era su pareja oficial. Así lo asegura un estudio realizado por el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP).

Según François Kraus, director de Estudios de Política y Actualidad en el Departamento de Opinión del IFOP, un 62% de las mujeres potencialmente infieles declararon que el atractivo físico de la otra persona juega un papel determinante a la hora de dar el paso definitivo.

Bueno acá está el final de todo (nada del otro mundo) pero se que la mayoría quería saber quien era la chica más buscada de argentina, yo por miedo de los insultos que ella reciba no quería etiquetarla, pero bueno se entiende que me lo tome con humor y queda ahí. @MoreMiller6 pic.twitter.com/lDYMpnc4AI — Nano⚕ (@Marian0Nicolas) 9 de marzo de 2018

Ante la repercusión de lo sucedido, los seguidores de “Nano” (nombre de su perfil en la red social) le han pedido que publique el nombre de la chica. Además, su ex está muy enfadada por haber publicado la foto, ya que no se esperaba la magnitud del asunto.

Fuente: elconfidencial.com