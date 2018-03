Gabriel Batistuta llega a la televisión para presentar un especial sobre el Mundial de Rusia

Será la cara de una serie de programas que se emitirán entre el 28 de mayo y el 10 de junio.

Gabriel Batistuta será la cara de “History Fútbol”.

Cuando faltan 76 días para el puntapié inicial, que se producirá el 14 de junio en el estadio Luzhniki de Moscú, la fiebre mundialista comienza a apoderarse de los fanáticos del fútbol. Los canales de televisión no quieren quedarse al margen del principal evento deportivo del año y uno de ellos recurrió a Gabriel Batistuta para que oficie de maestro de ceremonias en su programación vinculada a la Copa del Mundo.

El segundo máximo anotador histórico del seleccionado será el anfitrión en Latinoamérica de “History Fútbol”, una serie de emisiones del canal History Channel, que durante dos semanas dedicará las 24 horas de su programación exclusivamente al fútbol.

Entre el 28 de mayo y el 10 de junio, habrá entrevistas a futbolistas, entrenadores, representantes y comentaristas, se recordarán momentos inolvidables de la historia del fútbol y también se repasará el currículum de cada uno de los seleccionados que participará en la Copa del Mundo de Rusia.

Como parte de este especial, Batistuta realizó presentaciones, cortos y promociones que serán parte de “History Fútbol”. Además brindó una entrevista íntima en la que hizo un recorrido por su exitosa trayectoria.

“La historia del fútbol es importante porque personalmente me permitió conocer a mucha gente, conocer lugares que yo no hubiese soñado conocer. Me di cuenta, a través de los años, de que el fútbol es un comunicador social increíble”, resaltó el exdelantero santafesino.

Entre los entrevistados que desfilarán por la pantalla de History Channel estarán el brasileño Pelé, los ingleses Gary Lineker y Michael Owen, el alemán Philipp Lahm y el italiano Claudio Ranieri.

Además, durante estas emisiones especiales se podrá ver el documental “Messi”, realizado por el director español Alex de la Iglesia, que recorre la vida del capitán del seleccionado argentino, desde su niñez hasta su ascenso al estrellato internacional.

Fuente: clarin.com