Gal Gadot se une a grupo de mujeres influyentes de prestigiosa marca deportiva

Desde que protagonizó “Wonder Woman”, Gal Gadot es un símbolo mundial de confianza, valor inquebrantable y fuerza interior.

Por eso, la marca Reebook, trabajará de la mano con Gal Gadot para inspirar a mujeres y a futuras generaciones a descubrir, y a aceptar, el fitness como una vía para convertirse en su mejor versión tanto a nivel físico, como social y mental.

La actriz se une grupo de mujeres influyentes de la prestigiosa marca deportiva, en las que figuran Ariana Grande, Gigi Hadid y Victoria Beckham, como parte del firme compromiso de la marca con el empoderamiento femenino a nivel mundial.

“El ejercicio siempre ha jugado un papel fundamental en mi vida, sobre todo teniendo en cuenta que mi madre era profesora de Educación Física. Tuve un estilo de vida activo desde muy pequeña”, reveló Gal Gadot.

“A través del fitness, he ganado fuerza, resistencia y confianza en mí misma, y no me imagino a un mejor aliado para acompañarme en este proceso que Reebok”.

Podrán seguir viendo a Gal Gadot apoyando los valores Be More Human de Reebok visitando la página de la marca deportiva.

Fuente: whatthegirl.com