García dice que para la derecha el campesino ‘no sirve’ y que unidos derrotarán a los ‘racistas y capitalistas’

En un acto de entrega de 43 viviendas en Pocona, Cochabamba, el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró, en su discurso, que el campesino para la derecha “no sirve” y acusó a ésta de atacar la gestión de Gobierno. Llamó a la unidad para vencer a los racistas, capitalistas, ricos y patrones para que no vuelvan a gobernar Bolivia.

“Claro, hacer una casa para el campesino no sirve porque para la derecha, los vendepatrias, el campesino no sirve; para los Sánchez de Lozada, para los Tuto Quiroga, los Doria Medina, para ellos el campesino no sirve por eso hacer una casa es elefante blanco, no sirve; hacer un colegio en el campo no sirve. Según ellos los jóvenes del campo no deben estudiar, no deben leer, no deben escribir; hacemos un sistema de riego para producir elefante blanco dicen, no sirve, para qué van a producir estos indios, así dicen”, dijo el Segundo Mandatario.

Minutos antes, García se refirió a que la oposición hace críticas constantes a las obras del Gobierno y a la gestión del presidente Evo Morales.

“Cada vez que entregó una casa a mi hermana elefante blanco, no sirve; cada vez que entregamos riego, elefante blanco, no sirve dicen; cada vez que entregamos un colegio dicen elefante blanco, no sirve. A nuestro Presidente cualquier cosa que hace a favor del campesino elefante blanco, no sirve, así nos están atacando”, enfatizó en el acto transmitido por el canal estatal Bolivia Tv.

Según García, así discrimina la derecha al campesino y en un mensaje directo a los jóvenes de Pocona les dijo que son unos cuantos hijos de patrones, karizos, los que no quieren que éstos estudien.

“No quieren que seas profesional, no quieren que seas ingeniera; que seas transportistas; quieren que sigas así como hace 500 años, abandonado y triste (…) Si la derecha vuelve a Gobernar ni una calamina llegaría a Pocona, no llegaría ni un adobe para el campesino ni una gota de agua para el trabajador, ni un libro para los jóvenes”, señaló.

García arengó: “No les tenemos miedo, si nos mantenemos unidos los vamos a derrotar, a esos racistas, capitalistas que quieren dejarnos siempre en la pobreza”.

Y poco después aseveró que unidos la derecha será una vez más derrotada porque ahora es tiempo “de los pobres, de los obreros, de los campesinos, de los jóvenes y de las mujeres; no es tiempo de karizos, no es tiempo de rico ni de patrones. Los patrones no van a regresar porque estamos de pie, estamos unidos”. (01/03/2018)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz