García Linera intolerante con los periodistas

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García salió contrariado de una conferencia en Palacio Quemado, por preguntas sobre racismo desde el propio gobierno y en vez de responder criticó a los periodistas.

García se enfada por las preguntas de periodistas sobre racismo del gobierno

La Paz.- Conferencia de prensa del Presidente en ejercicio: Álvaro García Linera; llamó a los periodistas para condenar racismo a una mujer de pollera. Foto/ABI

Minutos antes el presidente en ejercicio Álvaro García Linera condenaba con vehemencia el maltrato a una mujer de pollera y pedía combatir el racismo porque “anula derechos, es intolerante, abusivo y llegado el momento dictatorial”, pero cuando recibió las preguntas de dos periodistas sobre casos similares que implican a autoridades de gobierno, se vio arrinconado, atacó a los comunicadores y cerró la conferencia de prensa.

El encuentro con los periodistas fue convocado en Palacio de Gobierno para expresar la condena al maltrato visto en la ciudad de Santa Cruz, asegurando que hay racismo cuando uno discrimina y maltrata a otra persona por su condición social, laboral o socioeconómica, para insultarlo y para discriminarlo.

En medio de la conferencia introdujo un video del año 2013 cuando un grupo de jóvenes cruceños aludía a los bolivianos del occidente y al presidente Evo Morales. Acusó a la “derecha fascista” de promover el renacimiento de actos de racismo y los invocó a recapacitar para que las inclinaciones políticas “facistoides” sea enfrentadas de manera democrática mediante el debate político y cuando transgreden la forma, mediante la aplicación de la ley.

Restringidos a preguntas de racismo, un periodista le consultó si no había “doble discurso y mano blanda” en el gobierno, tomando en cuenta una filmación que mostraba a un furibundo viceministro de Descolonización, Félix Cardenas, quien en la jornada del 21F agredió a una mujer, jalándole el sombrero hasta la nariz, por haber rechazado la respostulación de Evo Morales.

¿De qué medio es usted? preguntó al comunicador quien le respondió. “De la red Erbol” “Con razón”, sentenció. El vicepresidente evitó referirse al caso particular y al contrario salió a acusar al periodista de estar haciendo una valoración y aseguró no haber visto a ningún miembro del gobierno decir que por tener color de piel o un tipo de traje, no tenía ningún derecho. El pasado lunes el presidente Evo Morales trató al mismo comunidador de ser un agente chileno cuando le preguntó sobre el equipo post-Haya.

Otro periodista le recordó que una diputada del MAS lanzó un bollo de coca a un diputado opositor. El Vicepresidente no respondió a esta consulta.

La periodista de El Diario, agradecida por cederle el micrófono y cuidando no caer en la valoración, le recordó al Vicepresidente que en sus alocuciones públicas se refiere a la clase media utilizando algunos calificativos.

“Yo le pregunto, eso no será también discriminación? le dijo la mujer periodista. “Lo que yo he hecho es una descripción objetiva sociológica, clases medias ascendentes, clases medias descendentes por sus ingresos. Eso no es ninguna valoración, eso una descripción objetivamente sociológica. Que usted no conozca eso no lo puedo predecir, lo entiendo, pero una ‘googleada’ sobre la definición sociológica de lo que es ascendente o descendente le aclara la preocupación legítima que tiene respecto a este tema. Muchas gracias” se despidió hasta el día martes para cuando ofreció una conferencia de prensa abierta.

Afirmó que en el caso particular de la señora de pollera, se pedirá las máximas sanciones no solamente con este caso sino en cualquier otro lugar del país, porque la discriminación “es una forma denigrante de anular la condición de igualdad que tenemos los seres humanos”.

Erbol / La Paz