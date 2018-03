Gobernación cruceña se querella contra Rada y Siles por resolución que congela recursos de Incahuasi

La Gobernación cruceña se querelló la tarde de este jueves contra el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, y el viceministro Hugo Siles, por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes al entender que hubo daño económico al departamento de Santa Cruz con la anulación de los límites entre esa región y Chuquisaca que afecta a los ingresos por concepto de explotación del campo gasífero de Incahuasi.

“Hemos presentado la denuncia penal (…) por este daño terrible que le están haciendo al departamento de Santa Cruz. No hay ninguna razón, ningún argumento para mantener congeladas las regalías del departamento. Esta resolución que han firmado el señor Rada y el señor Siles contra los intereses del pueblo cruceño has sido al margen de la ley”, dijo el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña.

Peña aludió a la Resolución Ministerial 046/18, del 31 de enero de 2018, que deja sin efecto la 006/18 aprobado a principios de ese mes, que reconocía 30 vértices de los límites interdepartamentales en los municipios de Villa Serrano (Chuquisaca) y Pucará (Santa Cruz), afectando los derechos de Santa Cruz sobre el campo gasífero Incahuasi que también disputa Chuquisaca.

Peña presenta ante el Ministerio Público la demanda penal contra Rada y Siles. Foto: Gobernación Santa Cruz

Tres días atrás, el gobernador Rubén Costas denunció “acoso y asfixia” económica por parte del Gobierno y advirtió que que si esta situación no cambia, no se devuelven los recursos de Incahuasi y no se discute un pacto fiscal y que la institución dejará de pagar lo que considera gastos del Gobierno central que actualmente asume la Gobernación.

Peña dijo hoy que la resolución anuló el proceso de delimitación de los últimos 30 vértices entre Santa Cruz y Chuquisaca.

“Quieren dañar a Santa Cruz con un argumento falso para seguir congelando los recursos del departamento bajó el hipotético de que no hay límites entre Santa Cruz y Chuquisaca”, reclamó durante una rueda de prensa a su salida del Ministerio Público.

El martes, Rada descartó que la resolución administrativa toque el campo gasífero Incahuasi. Además negó que haya asfixia económica en contra de esa región. “La resolución ministerial a la que se alude es una resolución sobre un tramo territorial limítrofe entre Santa Cruz y Chuquisaca, donde no está el campo Incahuasi, es otro tramo. Por lo tanto, no se pueden mezclar las cosas”, explicó.

Peña aseveró que los límites con Chuquisaca fueron definidos hace más de 100 años y que se trata de “límites histórico y legales”. Anunció que la Gobernación visitará a cada una de las instituciones cruceñas para explicar el alcance de la demanda penal. (15/03/2018)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz