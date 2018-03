Gobernador de La Paz: Gastos de servicios en cárceles son insostenibles

La gobernación de La Paz invierte Bs 1 millón al mes en penales de San Pedro, Miraflores, Obrajes y Chonchocoro.

Gastos de servicios en cárceles son insostenibles

Gobernador Félix Patzi

La cárcel de San Pedro de La Paz.

En criterio del gobernador de La Paz, Félix Patzi, el problema del sistema penitenciario se está convirtiendo en algo “insostenible para las gobernaciones”. Reveló que mensualmente esta repartición invierte un millón de bolivianos en gastos de servicios básicos (agua, luz, basura) de las cárceles de San Pedro, Miraflores, Obrajes y Chonchocoro.

Señaló que en el caso de la Gobernación de La Paz, mensualmente se invierte un millón de bolivianos en gastos de servicios básicos (agua, luz, basura), además de la alimentación de la población carcelaria de San Pedro, el Centro de Orientación de Mujeres (Miraflores), la cárcel de mujeres (Obrajes), Qalauma, Patacamaya y el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

“En tanto, va creciendo la población carcelaria, eso se está convirtiendo en algo insostenible para las gobernaciones, pues es el problema central (…) hay un problema en el hacinamiento y eso se está convirtiendo en un problema estructural”, dijo el Gobernador en conferencia de prensa.

Planteó que en vez de invertir más recursos en la construcción de recintos carcelarios, debería priorizarse la ejecución de proyectos sociales en beneficio de la población.

El Gobernador observó también que el actual Sistema Penal en el país es “exageradamente” punitivo antes de ser correctivo o educativo, de ahí que exista más del 80% de los privados de libertad con detención preventiva y que no tengan sentencia judicial ejecutoriada.

Para Patzi lo que ocurre al interior de los recintos penitenciarios es una gesta de “sobrevivencia”, al que apelan los privados de libertad.

“Podemos parar un rato (la violencia), pero la gente ve miles de formas de sobrevivencia ahí adentro (en las cárceles), a algunos les va muy bien en esa sobrevivencia. En cuanto al control, aunque sea redoblado, siempre va haber estrategias, mecanismos para burlarlos, la gente es muy inteligente en ese tema cuando se trata de sobrevivencia”, afirmó.

En ese sentido, planteó flexibilizar el Código Penal y sancionar los delitos peligrosos como el asesinato, violación o daños económicos al Estado. En tanto que aquellos que cometan delitos menores (robos, atracos, estafas, pagos de pensiones o cuestiones políticas) debían defenderse en libertad, estableciendo arraigos, garantías familiares o aplicar tantas otras formas de garantizar que los acusados no se den a la fuga.

“El sistema penitenciario no tiene facilidades de clasificar a los reos de acuerdo con los delitos, por lo tanto siempre vamos a tener problemas al interior de las cárceles. Los privados de libertad no van a corregirse a la cárcel, si no hallan estrategias personales de sobrevivencia, por lo que apelan a la extorsión o al matonaje”, afirmó.

Finalmente, planteó elaborar un nuevo Código Penal y hacer que la aplicación de la justicia pública esté orientada a la corrección, prevención y educación. “Con esas acciones, creo que bajarían los delitos”, precisó.

DATOS

* Datos de la página web del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) señalan que hasta finales de 2017, en los seis recintos carcelarios del Departamento de La Paz, existen 3.353 personas privadas de libertad.

* Según el estudio de Fundación Construir, la cárcel de San Pedro tiene la población de 2.102 internos, cuando la capacidad es para 800 privados de libertad. En tanto, en Chonconcoro hay 266 reos; en Qalauma, 238; en la cárcel femenina de Miraflores, 58; y en la cárcel de Obrajes, 242 internas.

El Diario / La Paz