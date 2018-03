Gobierno boliviano resta importancia al informe de la Comisión de Venecia sobre la reelección

El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Héctor Arce, restó importancia al reciente informe de la Comisión de Venecia que concluyó que la reelección en sistemas presidenciales y semipresidenciales no representa un derecho humano.

“La Comisión de Venecia no es un órgano oficial de la OEA, ni de las Naciones Unidas, ni de la Comisión Europea. Lo que diga no representa ninguna posición oficial y no genera ningún efecto jurídico vinculante para nadie, la oposición debe dejar de mentir (SIC)”, escribió la autoridad en su cuenta en Twitter.

El informe se conoció este lunes y en él el órgano consultivo del Consejo de Europa se manifiesta además a favor de los límites de mandato para un adecuado desarrollo democrático.

“El derecho a ser elegido no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a límites objetivos y razonables. Limitar los mandatos presidenciales en los sistemas presidencial y semipresidencial apunta a garantizar la democracia y no equivale a discriminación”, señala el informe, emitido a solicitud de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Considera además como una “mala práctica” la modificación de los términos presidenciales a través de la decisión de tribunales constitucionales en lugar de un proceso de reforma y asegura que una eventual reforma no debería eludir procedimientos parlamentarios y que una posible prolongación debería tener efecto para futuras autoridades.

En Bolivia, tras una gestión de legisladores del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el Tribunal Constitucional Plurinacional autorizó la repostulación indefinida del presidente Evo Morales y de otras autoridades electas por voto directo, no obstante que la Carta Magna define limitaciones.

Este lunes, el expresidente Jorge Quiroga Ramírez publicó en su cuenta Twitter el pronunciamiento de la Corte de Venecia con el siguiente texto:. “Comisión de Venecia @VeniceComm, brazo asesor jurídico de Consejo de Europa @coe, ante pedido de @Almagro_OEA2015, hoy señala que reelección NO es derecho humano ni absoluto, que se puede limitar para evitar abuso de poder. 20M sale informe y atentos a @OEA_oficial” (Sic). (20/03/2018)

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz