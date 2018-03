Gobierno instruirá al transporte público de Bolivia exhibir frase antidiscriminación

El mensaje “Todos somos iguales ante la ley” deberá ser fijado en un lugar visible de los motorizados que presten el servicio de transporte a la ciudadanía.

Gobierno instruirá a Transporte exhibir frase antidiscriminación

El mensaje deberá aparecer en diferentes espacios públicos. Foto:APG

El Gobierno, a través del Comité de Lucha Contra el Racismo y Discriminación, informó que en estos días emitirá un comunicado a los sindicatos de transporte público para que en cada motorizado del sector se coloque la leyenda “Todos somos iguales ante la ley”, para prevenir actos de racismo y discriminación, como el del martes en un micro.

“Estamos enviando este comunicado a todas las organizaciones y sindicatos de gremiales y de transporte público, además de los dueños de restaurantes y locales públicos, para que coloquen, por lo menos como advertencia, la leyenda ‘Todos somos iguales ante la ley’”, informó a Página Siete el director del Comité de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, Leoncio Gutiérrez.

Destacó que esas leyendas deben ser fijadas en stickers, carteles, imágenes virtuales o en cualquier otro soporte visible, para que los usuarios sepan que todos los ciudadanos son iguales.

Gutiérrez afirmó que esta actividad se realizará con el fin de generar conciencia para luchar contra el racismo y la discriminación. “La gente debe conocer sobre la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación”, manifestó.

Esa medida fue planificada como consecuencia de que entre el martes y miércoles se viralizó en las redes sociales un video en el que se observa cómo una mujer agrede y discrimina a otra, de pollera, y no le permite sentarse a su lado en el motorizado de transporte público.

Gutiérrez, además, propuso que se debe avanzar en el ámbito regulatorio, tal como se observa en la experiencia de Brasil, país donde se regula las relaciones interraciales de las personas.

Por ejemplo, el director mencionó que en ese territorio, en un restaurante, personas de diferentes culturas, identidades e idiomas están obligadas a compartir un mismo espacio.

El proceso

Gutiérrez explicó que el miércoles presentó la denuncia ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz sobre el acto de discriminación perpetrado en contra de María Janco.

En esa institución presentó todas las pruebas e incluso proporcionó el nombre de la persona que filmó el video.

“Se ha establecido que una vez que se haya abierto la causa habrá una etapa preliminar de investigación, que durará 20 días, en los que se va a recolectar los elementos y luego se procederá como corresponde a la imputación formal contra la agresora”.

Afirmó que desde su despacho se hará seguimiento al caso hasta lograr que se sancione a la responsable, como estipula la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, es decir, con la pena máxima de privación de libertad, de siete años.

“Debemos valorar la decisión oportuna de la Fiscalía que abrió el caso de oficio”, ponderó Gutiérrez, antes de lamentar que en Santa Cruz como en todas las regiones del país las actitudes discriminatorias persisten.

Detalló que al concluir la investigación se iniciará las audiencias de medidas cautelares y después de unos seis meses, período que puede ser ampliado según considere, se podrá contar con una sentencia contra la culpable del delito.

Para sensibilizar

Medida Además del transporte público, los dirigentes gremiales deberán mostrar la leyenda “Todos somos iguales ante la ley” en sus quioscos, restaurantes y locales públicos. Defensa El director de la comisión antirracismo manifestó que ya se contactó con la víctima y anunció que se la apoyará con todo lo necesario. Asimismo, añadió que no buscaron a la agresora porque eso no corresponde a su despacho. Sanciones La Ley 045 de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación establece condenas privativas de libertad de uno a siete años, para quien o quienes cometan actos de racismo y discriminación en cualquier escenario de la vida cotidiana.



Abogado dice que agresora pide disculpas y que es bipolar

El abogado de Ramona Francis Melgar Jofré, quien reconoció ser la persona que agredió a María Janco en un micro público en la ciudad de Santa Cruz, ofreció disculpas a través de su abogado, quien justificó el hecho al asegurar que su defendida sufre de bipolaridad.

“Mi defendida es la señora Ramona Francis Melgar Jofré y no así como se ha estado manejando el nombre de Ramona Borda. Ella tiene nombre propio y tiene 69 años. Ha estado internada en un centro médico privado por un trastorno nervioso, tiene desequilibrio emocional y psicológico, y sufre de bipolaridad desde el año 2007”, aseguró Néstor Higa a los medios cruceños.

El jurista afirmó que lo ocurrido el martes por la tarde fue un hecho excepcional y que tampoco es motivo para que su cliente sea condenada públicamente.

“Es un hecho aislado (la agresión de la que se le acusa), del cual la familia me ha autorizado para que pida disculpas a nombre de la familia Melgar Jofré, toda vez que si bien es cierto que no se justifica este hecho, tampoco se justifica que se pueda hacer escarnio de un tema de una señora anciana”, manifestó.

Higa dio a entender que la presunta responsable del hecho no está en condiciones físicas de aparecer en público.

“No se ubica en el tiempo y espacio, por lo tanto, hasta este momento está sedada y en las próximas horas, cuando mejore, podrán hacerle una pregunta”.

Asimismo, en la víspera también apareció la señora Rosa Borda Justiniano, cuya foto y nombre figuraron en varias publicaciones relacionadas al acto discriminatorio contra Janco.

Borda se presentó en oficinas de Derechos Humanos de la capital oriental para pedir que se limpie su imagen y dejen de relacionarla con el caso.

“Vivo en Cotoca, nací en Cotoca. Me han mellado, me han pisoteado, han usado mi nombre y mi foto”, dijo, entre lágrimas.

Preguntas sobre racismo incomodan al Vicepresidente

García Linera en la conferencia de ayer, en Palacio. Foto:Alexis Demarco / Página Siete

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, convocó ayer a una conferencia de prensa en Palacio para referirse exclusivamente al caso de racismo y discriminación que sufrió María Junco en un micro de transporte público, en Santa Cruz.

En la ocasión, García Linera afirmó que “grupos políticos” y “fascistas” contrarios al Gobierno buscan promover el odio y la discriminación, pero, después de su alocución se sintió incomodado por las preguntas que le plantearon los periodistas.

Uno de los reporteros le dijo si ameritaba que el Gobierno “mida con la misma vara” otros actos de racismo, como el que ocurrió en una de las manifestaciones del 21 de febrero pasado, cuando el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, agredió a una mujer en una marcha.

“¿De qué medio es usted?”, preguntó el Vicepresidente, quien después de oír la respuesta del periodista, de ERBOL, dice: “Con razón, usted ya está prejuzgando, ya está valorando”.

Después, otro reportero le preguntó qué acciones impulsa el Gobierno contra la legisladora que escupió un bolo de coca a una de sus colegas de oposición, una consulta que el Vicepresidente prefirió no responder.

Por último, otra periodista le consultó: “Usted en algún momento, cuando hizo alguna de sus exposiciones políticas frente al público, se ha referido a la clase media usando algunos calificativos.

¿Eso no será también discriminación?”.

Después de un breve silencio, García Linera explicó: “Lo que yo he hecho es una descripción objetiva sociológica de clases medias ascendentes y clases medias descendentes por sus ingresos. Eso no es una valoración… Que usted no conozca eso, no lo puedo decir”.

Página Siete / Verónica Zapana S./ La Paz