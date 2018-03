Gol a gol: las 100 conquistas de Lionel Messi en la Champions League

1• 2/11/2005 vs Panathinaikos (fase de grupos) PRIMER GOL DE MESSI EN UCL

2• 27/9/2016 vs Werder Bremen (fase de grupos)

3• 19/9/2007 vs Lyon (fase de grupos)

4• 2/10/2007 vs Stuttgart (fase de grupos)

5• 7/11/2007 vs Rangers (fase de grupos)

6• 27/11/2007 vs Lyon (fase de grupos)

7• 22/2/2008 vs Celtic (ida de octavos de final)

8• 20/2/2008 vs Celtic (ida de octavos de final)

9• 1/10/2008 vs Shakhtar (fase de grupos)

10• 1/10/2008 vs Shakhtar (fase de grupos) PRIMER DOBLETE DE MESSI EN UCL

11• 22/10/2008 vs Basilea (fase de grupos)

12• 4/11/2008 vs Basilea (fase de grupos)

13• 26/11/2008 vs Sporting de Lisboa (fase de grupos)

14• 11/3/2009 vs Lyon (vuelta de octavos de final)

15• 8/4/2009 vs Bayern Munich (ida de cuartos de final)

16• 8/4/2009 vs Bayern Munich (ida de cuartos de final)

17• 27/5/2009 vs Manchester United (final)

18• 29/9/2009 vs Dínamo de Kiev (fase de grupos)

19• 9/12/2009 vs Dínamo de Kiev (fase de grupos)

20• 17/3/2010 vs Stuttgart (vuelta de octavos de final)

21• 17/3/2010 vs Stuttgart (vuelta de octavos de final)

22• 6/4/2010 vs Arsenal (vuelta de cuartos de final)

23• 6/4/2010 vs Arsenal (vuelta de cuartos de final)

24• 6/4/2010 vs Arsenal (vuelta de cuartos de final) PRIMER HAT TRICK DE MESSI EN UCL

25• 6/4/2010 vs Arsenal (vuelta de cuartos de final) PRIMER PÓKER (4) DE MESSI EN UCL

26• 14/9/2010 vs Panathinaikos (fase de grupos)

27• 14/9/2010 vs Panathinaikos (fase de grupos)

28• 20/10/2010 vs Copenhague (fase de grupos)

29• 20/10/2010 vs Copenhague (fase de grupos)

30• 2/11/2010 vs Copenhague (fase de grupos)

31• 24/11/2010 vs Panathinaikos (fase de grupos)

32• 8/3/2011 vs Arsenal (vuelta de octavos de final)

33• 8/3/2011 vs Arsenal (vuelta de octavos de final)

34• 12/4/2011 vs Shakhtar (vuelta de cuartos de final)

35• 27/4/2011 vs Real Madrid (ida de semifinales)

36• 27/4/2011 vs Real Madrid (ida de semifinales)

37• 28/5/2011 vs Manchester United (final)

38• 28/9/2011 vs BATE (fase de grupos)

39• 28/9/2011 vs BATE (fase de grupos)

40• 1/11/2011 vs Viktoria Plzen (fase de grupos)

41• 1/11/2011 vs Viktoria Plzen (fase de grupos)

42• 1/11/2011 vs Viktoria Plzen (fase de grupos)

43• 23/11/2011 vs Milan (fase de grupos)

44• 14/2/2012 vs Bayer Leverkusen (ida de octavos de final)

45• 7/3/2012 vs Bayer Leverkusen (vuelta de octavos de final)

46• 7/3/2012 vs Bayer Leverkusen (vuelta de octavos de final)

47• 7/3/2012 vs Bayer Leverkusen (vuelta de octavos de final)

48• 7/3/2012 vs Bayer Leverkusen (vuelta de octavos de final)

49• 7/3/2012 vs Bayer Leverkusen (vuelta de octavos de final) PRIMER REPÓKER (5) EN TODA LA HISTORIA DE LA UCL

50• 3/4/2012 vs Milan (vuelta de cuartos de final)

51• 3/4/2012 vs Milan (vuelta de cuartos de final)

52• 19/9/2012 vs Spartak de Moscú (fase de grupos)

53• 19/9/2012 vs Spartak de Moscú (fase de grupos)

54• 7/11/2012 vs Celtic (fase de grupos)

55• 20/11/2012 vs Spartak de Moscú (fase de grupos)

56• 20/11/2012 vs Spartak de Moscú (fase de grupos)

57• 12/3/2013 vs Milan (vuelta de cuartos de final)

58• 12/3/2013 vs Milan (vuelta de cuartos de final)

59• 2/4/2013 vs PSG (ida de octavos de final)

60• 18/9/2013 vs Ajax (fase de grupos)

61• 18/9/2013 vs Ajax (fase de grupos)

62• 18/9/2013 vs Ajax (fase de grupos)

63• 22/10/2013 vs Milan (fase de grupos)

64• 6/11/2013 vs Milan (fase de grupos)

65• 6/11/2013 vs Milan (fase de grupos)

66• 18/2/2014 vs Manchester City (ida de octavos de final)

67• 12/3/2014 vs Manchester City (vuelta de cuartos de final)

68• 30/9/2014 vs PSG (fase de grupos)

69• 21/10/2014 vs Ajax (fase de grupos)

70• 5/11/2014 vs Ajax (fase de grupos)

71• 5/11/2014 vs Ajax (fase de grupos)

72• 25/11/2014 vs APOEL (fase de grupos)

73• 25/11/2014 vs APOEL (fase de grupos)

74• 25/11/2014 vs APOEL (fase de grupos)

75• 10/12/2014 vs PSG (fase de grupos)

76• 6/5/2015 vs Bayern Munich (ida de semifinales)

77• 6/5/2015 vs Bayern Munich (ida de semifinales)

78• 24/11/2015 vs Roma (fase de grupos)

79• 24/11/2015 vs Roma (fase de grupos)

80• 9/12/2015 VS Bayer Leverkusen (fase de grupos)

81• 23/2/2016 vs Arsenal (ida de octavos de final)

82• 23/2/2016 vs Arsenal (ida de octavos de final)

83• 16/3/2016 vs Arsenal (vuelta de octavos de final)

84• 13/9/2016 vs Celtic (fase de grupos)

85• 13/9/2016 vs Celtic (fase de grupos)

86• 13/9/2016 vs Celtic (fase de grupos)

87• 19/10/2016 vs Manchester City (fase de grupos)

88• 19/10/2016 vs Manchester City (fase de grupos)

89• 19/10/2016 vs Manchester City (fase de grupos)

90• 1/11/2016 vs Manchester City (fase de grupos)

91• 23/11/2016 vs Celtic (fase de grupos)

92• 23/11/2016 vs Celtic (fase de grupos)

93• 6/12/2016 vs Borussia Monchengladbach (fase de grupos)

94• 8/3/2017 vs PSG (vuelta de octavos de final)

95• 12/9/2017 vs Juventus (fase de grupos)

96• 12/9/2017 vs Juventus (fase de grupos)

97• 18/10/2017 vs Olympiacos (fase de grupos)

98• 20/02/2017 vs Chelsea (ida de octavos de final)

99• 14/03/2018 vs Chelsea (vuelta de octavos de final)

100• 14/03/2018 vs chelsea (vuelta de octavos de final)