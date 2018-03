Gonzalo Hermosa: ‘Críticas a Cara bonita son… tontas y sin sentido’

La morenada de Los Kjarkas Cara bonita fue estrenada en febrero, pero desde el lunes surgieron críticas en Facebook, cuestionando el “machismo” y “misoginia” de su letra, la falta de rigurosidad del ritmo boliviano y una supuesta manufactura peruana de los trajes que utilizan las bailarinas del videoclip.

Al respecto, el compositor y director del grupo, Gonzalo Hermosa, contesta a todos esos puntos y explica su nueva pieza.

— Se criticó el “machismo” de la letra, que dice que se debe tener mucho dinero para ‘mantener’ una mujer ‘cara bonita’, ¿qué opina?

— Mucha plata se debe tener para mantener a esa joyita, escribí en la letra, no como una manera de cosificar a la mujer, ni decir que tiene que ser mantenida, sino observando algo que pasa en el mundo desde aquí hasta Europa; y comparándola con las que bailan morenada, que son del pueblo, que son chicas ley.

— ¿Qué responde a la concertista de charango Luciel Izumi, acerca de que su composición no respeta los ocho compases de la morenada?

— Desde mis 13 años que compongo, no lo hago desde ayer. La música folklórica es más libre, no tiene una rigurosidad académica. Respetamos los cuatro compases. Muchas personas nos tienen en la mira… y lo único que quieren hacer es arruinarnos, pero al final el público decidirá.

— También se dijo que la vestimenta de las bailarinas del video sería de manufactura peruana y no boliviana.

— Grabamos el video el último día del convite, en Oruro (4 de febrero), con bailarinas de varias fraternidades. La ropa era boliviana. Mi único lamento es que no pudimos concretar la participación de las señoras de pollera, que quería destacar.

— Después de tantos años de carrera, ¿escucha las críticas y opiniones que se hacen?

— No, desde que cambié debido a críticas sobre la letra de Ciudad de El Alto. La letra original decía cerca del cielo y no cielo con cielo, que luego vi no tiene sentido. Prefiero escuchar al público y no opiniones tontas y sin sentido.

— ¿Cara bonita es parte de un nuevo disco de Los Kjarkas?

— Estamos publicitando el disco 31 de la agrupación. Aún no tenemos definido un nombre, pero esta morenada es el primer sencillo y luego lanzaremos otro de diablada y un tercero de huayño, y así sucesivamente. Tardé tres horas en escribir la letra, me inspiré en la propia vida y el cotidiano que experimento en la llajta.

Perfil

Nombre: Gonzalo Hermosa.

Profesión: Compositor y músico.

Nació: 2 de octubre de 1950.

Carrera

Fundó la agrupación en 1971 junto a sus hermanos Ulises y Elmer, además de Eddy Carpio, Antonio Canelas y Alcides Mejía. Tras sus viajes a Europa se integraron Gastón Guardia y Édgar Villarroel (los primeros integrantes).

La Razón / Ángela Villafán / La Paz