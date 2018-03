La señora Delia Agudo, representante de los comerciantes de Los Pozos, indica que los gremiales no están de acuerdo que el traslado al nuevo mercado sea este lunes.

Indicó que no estaría aún la reglamentación y no tomaron en cuenta sus pedidos, el cual, es que se realicen contrato por sindicatos y no individuales, ya que si estos dejaran de ir a vender siete días, su espacio pasaría a ser de otra persona.

Fuente: unitel.tv