Hallan muerta a familia de estadounidenses que vacacionaban en Tulum, México

Una familia estadounidense de cuatro integrantes, proveniente del estado de Iowa, fue encontrada muerta durante sus vacaciones en México dentro de un departamento en el complejo residencial turístico Bahía Príncipe de Tulum, Quintana Roo.

Según un comunicado del Departamento de de Policía de Creston, Kevin Wayne Sharp de 41 años; su esposa, Amy Marie Sharp, de 38; Sterling Wayne Sharp, de 12; y Adrianna Marie Sharp, de 7 años, fueron hallados sin vida la madrugada de este viernes, informó Newsweek en español.

Los cuerpos de los adultos estaban acostados en una recámara, mientras que los dos menores, quienes habrían sido sus hijos, yacían sentados frente a un televisor. Todos sin signos de violencia, según informó las Fiscalía General del estado de Quintana Roo, vía Twiiter.

La familia habría desaparecido desde el pasado miércoles, así los constata una publicación en Facebook de un miembro de la familia. En ella, Ashli Peterson dijo que la familia, no tomó el vuelo a casa después de sus vacaciones.

Por tal motivo, los familiares de los Sharps acudieron a la policía de Creston, durante la medianoche del jueves, para informar que sus parientes habían desaparecido.

En su publicación, Peterson detalló que la familia regresaría a Estados Unidos desde Cancún, a las 2:45 de la tarde el 21 de marzo y llegaría a St. Louis, Missouri, a las 6 de la tarde de ese mismo día para asistir a un partido de baloncesto en Danville, Illinois, el 22 de marzo.

El departamento de policía de Creston confirmó el reporte de desaparición por la misma vía.

Las sospechas, sobre la desaparición crecieron cuando la familia no se presentó al juego en Southwest Community College y no notificó a ningún familiar sobre algún cambio en los planes de su viaje.

Ashli Peterson confirmó que el último contacto que tuvieron con los Sharps fue en la noche del jueves 15 de marzo, cuando éstos les confirmaron que habían llegado a salvo a su departamento de Tulum.

“No han estado en contacto con familiares o amigos desde el ÚLTIMO jueves por la noche después de informar que llegaron a su apartamento de manera segura”, escribió.

Aseguró que desde ese día llamaron a sus teléfonos celulares sin éxito alguno, además de notar que sus redes sociales permanecieron inactivas.

El jefe de la policía de Creston, Paul Ver Meer, informó que tras investigar los hechos, descubrieron que la familia Sharp no tomó el vuelo de Cancún a Estados Unidos y de inmediato se pusieron en contacto con las autoridades mexicanas para hacer una investigación conjunta.

(3 of 3) Police said autopsies are being done in Mexico. Results are pending, but authorities said the family members showed “no sign of any traumatic injury.” pic.twitter.com/bYzERgHN7j

