¿Hay cambio de hora en todos los países? Así funciona el reloj mundial

Huso horario

Desde esta madrugada España ya se encuentra en su horario de verano: los días se van alargando y después de adelantar una hora en los relojes caminamos irremediablemente hacia la estación del año de las vacaciones por excelencia. Sin embargo, no todos los países funcionan igual que España. El cambio horario es una medida que se aplica de forma uniforme en la Unión Europea, aunque Finlandia quiere suprimirlo, en virtud de los efectos negativos que tiene en la salud de los ciudadanos. No en vano Rusia adoptó la decisión, en 2011, de eliminar el cambio horario de verano, y Turquía, en 2016, decidió abolir el horario de invierno, pasando a vivir en un permanente horario de verano.

Existen multitud de diferencias con respecto a los husos horarios en el mundo, donde se dan situaciones tan dispares como países muy grandes con un huso horario único, como ocurre con China, u otros con diferencias horarias entre zonas de ‘cuartos’, no de horas redondas ni de medias horas. ¿Pero qué ocurre con el cambio horario? ¿Ocurre de la misma manera, en la misma fecha, en los diferentes países del globo?

Obligatorio en la UE y EEUU

Primero es importante tener en cuenta que todos los países de la Unión Europea están obligados a tener en cuenta los cambios horarios, en virtud de una directiva comunitaria dirigida a favorecer el ahorro energético, cuyo objetivo principal es aprovechar mejor la luz natural del sol y consumir menos electricidad en iluminación.

Varios relojes en la Electric Time Company de Medfield, Massachusetts, en 2013 | REUTERS

Pero también tienen el cambio horario —en inglés, Daylight Saving Time (DST)— en Estados Unidos, aunque modifican las horas del reloj en días distintos: el cambio al horario de verano lo hacen el 11 de marzo, también a las 2:00 de la madrugada, cuando pasan a ser las 3:00. Por el contrario, el horario de invierno se adoptará este año el 4 de noviembre, cuando a las 2:00 de la madrugada será la 1:00. Sin embargo, en Estados Unidos existe alguna salvedad: por ejemplo, el estado de Arizona, que no utiliza la hora de verano. Tampoco lo hace Hawaii. El caso de Arizona es particular, ya que fue el Gobierno estatal el que decidió no sumarse al cambio horario, por considerarlo innecesario.

Turquía y Rusia, con horarios fijos

Los casos de Rusia y Turquía son un tanto peculiares: en 2016, el Gobierno de Turquía anunció que mantendría siempre el horario de verano y no cambiaría los relojs en octubre para adaptarse al horario de invierno, provocando una variación de una hora con respecto al resto de los países de Europa Central en verano y de dos horas en invierno. Con esta decisión esperaba aprovechar mejor la luz del día y eliminar tanto la confusión generada entre los turcos como los problemas habituales que se generan con el cambio horario.

Los más perjudicados en Turquía fueron los seguidores del fútbol, que ven los partidos dos horas más tarde que el resto de europeos

Según explicaba el diario turco ‘Hurriyet’, esta medida afectaría más a los seguidores del fútbol europeo, ya que tendrían que ver los partidos dos horas más tarde que el resto de europeos. Sin embargo, meses después de esta decisión, el Consejo de Estado —el más alto tribunal administrativo— ordenó revocar la medida que imponía el horario de verano todo el año. Aun así, el Gobierno turco prefirió no hacer caso y anunció que su intención era mantener el horario de verano el resto del año.

En Rusia, por su parte, fue en 2011 cuando el entonces presidente, Dimitri Medvedev, anunció la anulación de los cambios de hora, de modo que se pudiera ahorrar energía manteniéndose siempre en horario de verano. Fue una medida ciertamente impopular, ya que obligó a miles de rusos a entrar a trabajar en plena oscuridad durante mucho tiempo, ya que en diciembre el sol no sale en Moscú hasta pasadas las 10:00 de la mañana. En julio de 2014, ya con Vladímir Putin en el Kremlin, la Duma votó a favor de regresar al horario permanente de invierno.

América Latina, sin muchos cambios

Al contrario que en Europa en la zona de Sudamérica y Centroamérica los cambios horarios no son tan habituales. Algunos países sí lo siguen, otros alguna vez lo han hecho pero lo han dejado de hacer y otros, solo lo hacen en casos excepcionales, como medida de ahorro energético —y no necesariamente adelantando o retrasando horas completas, sino medias horas—.

Fuente: elconfidencial.com