Hay una persona a la sí le ha gustado el nuevo tatuaje de Ben Affleck: su amigo Matt Damon

Aunque más que gustarle, lo respeta, lo más generoso que puede hacerse dentro de la amistad según afirma en su última entrevista.

Los amigos verdaderos no son aquellos que siempre te dan la razón, sino aquellos que cuando te equivocas, no tienen miedo a decírtelo. Claro que si hacemos caso de esto, podríamos decir que una de las amistades más intachables de Hollywood, la de Matt Damon y Ben Affleck, no es tan perfecta como parecía.

Pero vayamos por partes. Que Ben es capaz de lo mejor y de lo peor ya lo sabíamos. Solo él puede ganar un Oscar al mejor director por Argo y, años después, meterse en la piel del peor Batman que jamás se ha proyectado en un cine. Y ojo que teniendo en cuenta que una vez ese superhéroe tuvo la cara de Val Kilmer eso del peor es mucho decir.

Pero ningún error pasado de este actor es comparable al enorme tatuaje que se ha hecho en la espalda y que nos dejaba a todos esta semana con la boca abierta cuando unos paparazzi le pillaron luciéndolo mientras se daba un baño en la playa.

¿En qué estaba pensando Affleck cuando decidió que llevar para siempre dibujado en la piel un colorido Ave Fénix era una buena idea? Solo él lo sabe. Pero hubiera estado bien que antes de sentarse en la camilla del tatuador le hubiera consultado a Matt Damon, aunque solo fuera por tener una segunda opinión.

ben affleck en la playa. me quedo mas tranquilo pic.twitter.com/vqA7VblkIg — Fran Giuliani (@Giulianifranco) 19 de marzo de 2018

Aunque bueno, según acaba de confirmar Damon, esa llamada tampoco habría servido de nada, ya que como relató durante una entrevista en The Daily Show cuando su presentador Trevor Noah le preguntó sobre el tema, “no es trabajo de ningún hombre decirle a otro lo que puede hacer con su espalda”.

Eso sí, aunque no le guste, Damon aseguró que le “apoya totalmente” si esa es su manera de “expresarse artísticamente”. De hecho, para él eso es lo que verdaderamente demuestra que es el mejor amigo de Affleck. “Algunos tenemos ese concepto tan generoso de la amistad que es ser capaces de decir al otro ‘Te quiero tal y como eres… incluso con ese enorme mural en tu espalda”. Si él lo dice…

Fuente: revistavanityfair.es