Higuaín: “Los mismos que hacen los memes después hacés un gol y lo gritan”

El Pipita se mostró muy contento por volver a la Selección Argentina y le tiró un palito a quiénes lo critican.

Gonzalo Higuaín llegó a Inglaterra para sumarse a la Selección Argentina de cara a los amistosos internaciones: “Estoy contento de volver, extrañaba no estar”. Y agregó: “Trabajé en silencio para volver, me pone orgulloso que me hayan pedido mis compañeros”.

Respecto a los críticas que recibió en el pasado por sus actuaciones señaló: “Los mismo que hacen los memes después hacés un gol y lo gritan. Es más fácil hablar desde el sofá de tu casa que estar adentro de la cancha, a la gente algo le importaré para que gaste algo de su vida en mí”. También tuvo palabras de elogio para con el capitán de la Selección: “A Messi hay que cuidarlo y disfrutarlo”.

