Higuaín: “No pensé en renunciar a la Selección Argentina”

El delantero de Juventus volvió a referirse a las críticas por el nivel que tuvo en la Selección y los errores que lo marcaron.

Los jugadores convocados por Jorge Sampaoli ya se encuentran entrenando en Manchester para preparar los amistosos ante Italia y España.

Gonzalo Higuaín dialogó con FOX Sports Radio y dejó varios títulos. El delantero fue consultado si en algún momento se le cruzó por la cabeza dejar la Selección: “No, no pensé. Pero si que fue brava. Se recibieron críticas muy fuertes y, como digo, somos humanos, de carne y hueso. Es fácil hablar desde la casa”.

El goleador de la Juve explicó cómo le llega esta nueva citación a la Albiceleste: “Estoy muy contento, fueron seis meses duros, difíciles. Uno siempre quiere estar y trata de estar. Ahora esta nueva convocatoria me agarra en un lindo momento tanto de la cabeza como fisícamente”.

“Lo que es fortalecer la cabeza, yo siempre fui una persona fuerte, sino ya me hubiesen tirado. Porque he recibido elogios y críticas. El que crítica destructivamente, para herir, no lo escucho, no le doy atención”, expresó Higuaín.

Fuente: foxsports.com.ar