Hombre mató a su concubina y dejó huérfanos a sus 5 hijos

Esperan la autopsia a la mujer y luego se imputará por feminicidio a su pareja. Los menores pasaron a la Defensoría de la Niñez.

La Paz.-Un albañil de 32 años asesinó a golpes a su concubina de 41 años en su domicilio de la zona Alto Lima del Distrito 6 de la ciudad de El Alto. Sus cinco hijos fueron trasladados a la Defensoría de la Niñez de esta urbe.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de El Alto, Jimmy Gonzales, informó que el domingo la pareja consumió bebidas alcohólicas. Esa noche, el hombre “comenzó a agredir físicamente a la señora con golpes de puño, patadas y al no estar conforme con estas agresiones agarra un fierro y comienza a golpear en la humanidad de esa mujer”, lamentó el oficial de la Policía y añadió que tales golpes habrían sido provocados por un rapto de “celos”.

La pareja se durmió y en la madrugada la mujer comenzó a sentir malestares y se fue a otra habitación para descansar. Sin embargo, al día siguiente sus familiares la hallan sin vida y de inmediato llaman a Radio Patrullas 110. Los uniformados aprehenden a su pareja y es conducido a celdas policiales.

El cuerpo de la mujer será sometido en las próximas horas a una autopsia para identificar cuáles fueron las causas exactas de la muerte. El uniformado lamentó que sus cinco hijos de 12, ocho, seis, cuatro años y un bebé de 10 meses de edad quedaron huérfanos. Ellos fueron remitidos a la Defensoría de la Niñez.

Con este ya son cinco casos de feminicidio que se registraron en la ciudad de El Alto en lo que va del año. El primero que fue reportado ocurrió en la zona 23 de Marzo, donde la víctima fue una mujer de 41 años. El cuerpo fue encontrado sobre una cama con dos orificios de bala. En el lugar se aprehendió a un hombre de ocupación chofer.

El segundo reporte que recibió la FELCV El Alto fue de la zona Unión Panamericana, donde se encontró muertas a dos hermanas, Rebeca de 17 años y Kelly de 15 años; ambas presentaban signos de violencia. Por este caso se aprehendió al tío de las víctimas porque en su habitación se encontró una prenda íntima de una de ellas. También se detuvo al padre de ambas.

En La Paz, el fiscal Javier Flores informó de la muerte de una anciana de 96 años, que fue agredida sexualmente por un familiar. El último lo produjo Juan Carlos F. quien asesinó a su concubina Eustaquia A., de 43 años.

Al acusado le “contaron” que su pareja tenía otra persona en su vida, lo que le habría llevado a cometer el hecho. “Mi tío me dijo que (ella) tenía su enamorado, por eso se estaba alabando”, declaró el acusado. Asimismo, agregó que “nunca nos habíamos disgustado y estuvimos como seis meses (conviviendo) con ella. Con el mismo palo le di, no me acuerdo y sucedió el domingo por la noche”, afirmó en febrero tras su aprehensión.

Fuente: paginasiete.bo