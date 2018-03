Ibrahimovic: “Yo sé que voy a ganar”

El sueco llega como la máxima figura de la MLS para la actual temporada, tras una larga lesión.

No es ningún secreto para nadie que Zlatan Ibrahimovic es una de las mayores figuras del futbol mundial de los últimos años.

LA MLS LLEGA A ZLATAN ??#MLSxFOX ¿Zlatan Ibrahimovic vs. Carlos Vela? ¡Se puede dar! Ibra debutaría este fin de semana en el ‘Derbi de California’ y lo verás en FOX Sports y Apphttps://t.co/BraltjXsqJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 28 de marzo de 2018

Y es que el futbolista sueco ha brillado por su talento, presencia física y sobre todo por su particular personalidad, la cual ha sido calificada como arrogante, produciéndole algunos problemas con colegas y técnicos.

Tras una lesión en la rodilla que lo dejó fuera de las canchas por más de siete meses, ‘Ibra’ no pudo recuperar su mejor nivel con el Manchester United, cuestión que le llevó a tener cada vez menos minutos.

UN GALÁCTICO#MLSxFOX Los Ángeles Galaxy jugarán con Zlatan Ibrahimovic ?? ?? ?? ¡OFICIAL! pic.twitter.com/0FW8GyGokP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX)

23 de marzo de 2018 ” target=”_blank”>AL ESTILO DE IBRAHIMOVIC: “LOS ÁNGELES, BIENVENIDOS A ZLATAN”

“Yo no estaba ahí porque era Ibrahimovic, estaba ahí para dar resultados y si no puedo hacerlo no te dejaré forzarme o forzar a alguien más para estar en el campo solo por mi nombre”, señaló el sueco.

Por otro lado, se mostró muy seguro del nuevo reto que está por enfrentar y destacó su mentalidad ganadora, asegurando que sería un fracaso no ganar con su nuevo club.

“Si no gano, lo siento como un fracaso y eso me decepcionaría a mi mismo, porque estoy acostumbrado a ganar y hago todo para conseguirlo. Este movimiento no cambia nada, yo viena aquí a ganar y estoy muy seguro de que ganaré”, sentenció el flamante refuerzo de Los Angeles Galaxy.

