Iglesia celebra informe de la Comisión de Venecia sobre alcance de DDHH

Repostulación de Evo en entredicho

La Iglesia Católica celebró este martes el criterio técnico-jurídico de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, que estableció que no se puede aplicar la figura de los derechos humanos a la reelección presidencial, tal como sucedió en Bolivia con el Tribunal Constitucional Plurinacional que rehabilitó a Evo Morales para las elecciones de 2019.

A través de un pronunciamiento, la Conferencia Episcopal Boliviana, señala que los derechos humanos han tenido un cambio muy importante en los últimos años y recordó que al inicio, cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos estaba bastante claro que quienes podían ser objeto de vulneraciones de sus derechos eran los ciudadanos y que quien vulneraba era el Estado. Esa era la premisa.

Señala que a lo largo de los años se han ido tergiversando la concepción, hasta llegar a un punto en el cual alguien que está en gestión de gobierno, pueda plantear la necesidad de que se reconozca sus derechos humanos cuando no está en situación de vulnerabilidad, por lo que considera ese tema merece el análisis.

Da cuenta que la Comisión de Venecia dirigió un informe a la OEA donde señala que no puede entenderse como un derecho humano en concreto, el derecho a la reelección, es decir, hay un derecho humano fundamental que ha sido expresado en instrumentos internacionales, que hacen referencia a la posibilidad de que cualquier ciudadano puede ser elegido, pero lo concreto y específico de que se dé una reelección, no hace al derecho humano en sí mismo y no hace al derecho humano fundamental a poder ser elegido, en consecuencia, no podía estar bajo este criterio legal, la posibilidad a la reelección que es un tema de debate en varios países.

“Celebramos desde la Iglesia Católica el informe de la Comisión de Venecia porque ayuda a comprender en su cabalidad el alcance que tienen los alcances de los derechos y las limitaciones lógicas de su naturaleza jurídica”, dice un comunicado.

La entidad cree que en Bolivia el fallo del Tribunal Constitucional, tiene aún muchos matices que deben ser aclarados como el valor del referendo, criterios como el de la Comisión de Venecia y otros tribunales sobre el alcance real de la posibilidad de la reelección.

Sostiene que si bien los fallos del Tribunal son inapelables, la única instancia que queda es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos desde la protección de los derechos, sin embargo es de esperar que el mismo Tribunal Constitucional boliviano pueda ampliar sus criterios y responderse al respeto al referendo.

Fuente: erbol.com.bo