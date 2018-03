Jaime Durán: No hay asfixia económica a Santa Cruz

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Pública Jaime Durán explicó que toda al administración presupuestaria se la hace mediante normativa que regulan como se redistribuirán los recursos.

En el caso de Incahuasi, un fallo del TCP ordeno congelar los recursos hasta que se revalide el estudio sobre la ubicación del campo, esos recursos no están en manos del TGN, no se está disponiendo de ellos, si no que se mantienen en una cuenta a cargo de YPFB, hasta que se determine cual el mecanismo de redistribución.

“Hay que aclarar que los ingresos de las gobernaciones esta altamente relacionada con el precio del petrolero, es así la Gobernación de Santa Cruz en el 2016 recibió 646 millones de Bs. y el 2017 947 millones de Bs. lo que demuestra un incremento del 46% de sus ingresos por lo que podemos afirmar que no hay asfixia económica a la Gobernación de Santa Cruz” dijo Jaime Durán.

Por otro lado Durán, informó que en el 2017 la Gobernación de Santa Cruz cerró con Bs. 331 millones en caja y banco, recursos que le ayudaran a cubrir sus compromisos económicos.

Durán también dijo que hay problemas de ejecución presupuestaria ya que no siempre ejecutan el 100% las instituciones, algo que debe ser abordado y mejorado reconoció el vice ministro.

Sobre el pacto fiscal, Durán recordó que se definió que se debe buscar como agrandar las fuentes de ingresos ya que no se debe quitar ingresos a unos para dar a otros como estaba en la propuesta de pacto fiscal de Sana Cruz.

Fuente de vídeo: Que no me pierda, red UNO