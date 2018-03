Jalar juntos para un mismo lado

Marcelo Añez Mayer

Por largos doce años la estrategia oficialista funcionó. Exacerbaron el odio, repitieron discursos edulcorados sobre los indígenas, la madre tierra y cosas que sonaban bonito. Alternaron victimismo y revancha. Mientras demolían el estado de derecho, destruían vidas y saqueaban el país. La bonanza tapaba todo. Hoy finalmente la gente se dio cuenta de que fue engañada. Y de que está siendo llevada de las narices hacia un régimen autoritario como el de Venezuela.

La clase media despertó. Ganó la calle. Y si guardó silencio todos estos años fue porque trató de proteger su trabajo, su negocio. Pero en estas últimas semanas quedó claro de que es al revés: o se pone un alto ahora o más adelante no habrá trabajo ni negocio que proteger. La mecha la prendieron los médicos, unidos, resistiendo con fe y con valor, lograron lo impensable; parar el abuso. Luego se sumaron los jóvenes, las mujeres, todos. Y para coronar vino el valiente acto del corredor Leonardo Martínez en pleno Dakar. La marcha del 11 y el paro del 12 de enero en Santa Cruz, luego en Cochabamba, Tarija y Beni fueron un éxito inédito en la historia reciente. Al liderazgo tradicional no le quedó otra que sumarse, arrastrado por la gente, y tal vez por eso, por su pasividad, fue duramente criticado.

Hay en eso un peligro. Sobran ejemplos de movimientos ciudadanos que despertaron el entusiasmo colectivo pero que poco a poco se fueron disolviendo sin lograr un cambio visible. Como Occupy Wall Street en USA o Los Indignados en España. Porque en un estado de derecho el poder público se ejerce desde los espacios formales, y al poder formal se llega mediante elecciones. Y para eso -primero que nada- es necesario: ser una opción electoral.

Los ciudadanos desilusionados con sus representantes políticos pueden protestar para que estos escuchen y eventualmente enderecen el rumbo. Y si no enderezan, los ciudadanos pueden también –por supuesto- crear su propia alternativa política e intentar reemplazar el liderazgo con el que ya no se sienten representados. Sin embargo, querer barrer con el liderazgo existente sin sustituirlo por otro es el peor de los escenarios posibles. Ser críticos implacables desde el smartphone, feroces activistas de redes sociales, esperando que llegue la alternativa perfecta, hecha a medida de los gustos de cada quien, boicoteando a la oposición sin construir una alternativa real, solo favorece la continuidad de los que están en el poder. Entendámonos; la lucha no es de millennials contra dinosaurios. Ni de collas contra cambas. Ni de mujeres fuertes contra hombres cobardes. Ni siquiera de ciudadanos contra políticos. La lucha es: Democracia contra Tiranía. Y si bien la calle es otra forma de oposición, necesaria, legítima y aplaudible, esta no tiene por qué ser enfrentada a la que se hace desde los partidos de oposición. Se complementan, se necesitan.

Se tironea más fuerte juntos y para un mismo lado. No perdamos de vista el objetivo: recuperar la Democracia haciendo respetar lo que votamos el 21F.

